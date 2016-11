Taas kord kiibi vajalikkusest

Vähem kui ühe nädala jooksul on meie vallas leitud kaks hulkuvat koera. Omanikke ei olnud võimalik kohe tuvastada. Ühel koeral puudus kiip ja teise koera omanikud olid vahetunud, kuid vastavad andmed olid lemmikloomaregistris uuendamata.

Vallavalitsuse ametnikud asusid kohe kohalikelt uurima, kelle loomadega tegu, kuid tulutult. Hiljem selgus, et kiibita koer oli rännanud oma kodust rohkem kui 10 km kaugusele. Õnneks lahenesid mõlemad juhtumid suhteliselt kiiresti, s.o ühe päevaga, tänu sotsiaalmeediale, mille kaudu infot levitati.

Selle asemel, et koerte omanikud kohe kiibi abil tuvastada, tuli ametnikel kaasata erinevaid osapooli (veterinaarid, politsei, postiljonid, MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu). Kiibi panek on palju odavam kui kulutused omaniku leidmiseks ja looma ajutiseks hooldamiseks. Siinkohal ei saa märkimata jätta, et ka koer on võõras kohas ja võõraste lõhnade keskel hirmul.

Seekord läks hästi ja koerad on kodus tagasi. Alati ei pruugi aga nii minna. Kunagi ei saa garanteerida, et loom lahti ei pääse.

Lääne-Saare vallas on koerte ja kasside kiipimine kohustuslik. Loomaomaniku vahetumisel tuleb vastavad andmed uuendada ka lemmikloomaregistris. Täpsem info www.laanesaare.ee või katrin.hamelainen@laanesaare.ee, tel 51 28 987. Täname kõiki, kes aitasid koerte omanikke leida.

Katrin Hämelainen, järelevalvespetsialist