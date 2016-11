VASTUKAJA: “Spetsialist soovitab linnale kuiva purskkaevu” SH, 26.11

Enn Kaar, OÜ H Kaks O juhataja:

Kirjutasin oma artikli vastuseks arhitekti tutvustusele, kes pakub sinna väga madala veega (ca 10 cm) veesilma, mis on hõlpsasti puhastatav ja möödujatele ohutu.

Minu eesmärk ei olnud soovitada peatänava äärde konkreetset purskkaevu, vaid jagada teavet, et olemas on ka kuivad purskkaevud. See on kõige kallim, keerukam ja vähem töökindel purskkaevu tüüp. Ühe komplekti maksumus on kuni 1000 eurot + pea sama suur ehituse ja taristu maksumus.

Umbes samasugused purskkaevud lasi linn 2008. aastal kavandada raekoja ette, kahe meetri kaugusele sõiduteest ja tuultele avatuna.

Saarte Hääle 23. novembri uudis sai 18 kommentaari, kus avaldub saarlaste huumorimeel, asjatundlikkus ja huvi Audi keskuse ette rajatava purskkaevu vastu. Huvitavamad kommentaarid saab liigitada järgmiselt:

Vaimukad kommentaarid: “Kuiv parkla, siis saab autot kõhu alt pesta”; “Keskuse seinale paigaldatakse üldkasutatav kraanikauss. Vesi on tasuta, kraani avamiseks tuleb saata SMS või Audi müügimehelt võti osta.”

Tõsised kommentaarid: “See sissekukkumisohu väljatoomine olulise argumendina tundub küll koomilisena.” (Enn Kaar: Aastaid tagasi kukkus Audi keskuse tiiki läbi jää koolipoiss, kelle päästsid ranits ja juhuslik mööduja. Moraal – sulgeda või valve alla tuleks võtta kõik üle 10 cm sügavused purskkaevud maailmas.)

“Ma arvasingi, et see asi kuidagi nõmedaks keeratakse.” (E. K.: Tehtud.)

“Kuiv ei tule linnale odavam. Täielik tagasiminek.” (E. K.: Õigus.)

“Lastele lusti- ja emadele meelehärmikoht.” (E. K.: Sellise purskkaevu õige koht on rannas või laste mänguväljakul.)

“Linn laseb selle purskkaevuga omale jälle koti pähe tõmmata.” (E. K.: Vaja on hanget ja firmat, mis koordineerib nii keeruka rajatise kavandamisel ja projekteerimisel kõigi osapoolte – tellija, arhitekt, konstruktor, elektrik, automaatik, tehnoloog, ehituskonsultant – koostööd.)

Valed kommentaarid: “Hooldamine lihtsam.”

Ropp tõde: “Rahvas on oma arvamuse öelnud, nad ei taha selliseid kusejugasid Kuressaarde.”

Ainuke asjalik kommentaar: “Nostalgia muidugi. Kui juba midagi peaks olema, siis loodaks väga, et oleks väike, purskkaevuga veesilm. Kas seda on palju tahta?” (E. K.: Väga asjalik ootamatu tulemusega uurimus vastustega kõikidele küsimustele.)

Lõpuks veel basseini 10 cm sügavusest veekihist. Igal tänapäevasel purskkaevul on kaks pumbasüsteemi: (A) joasüsteem ja (B) veepuhastussüsteem, kuhu kuuluvad pump, liivfilter ja teised seadmed. Liivfiltrit tuleb uhtuda vähemalt üks kord nädalas ja selleks kulub kuni 1–2 m3 vett. Seda veevaru hoitaksegi purskkaevu basseinis, mis peaks olema 30–40 cm sügavune. Muud lahendused (balanss­paak) on kallid ja ekspluatatsioonis tülikamad.

Tänan kõiki aktiivselt reageerinud huvilisi. Kohtume täna kell 16 Kuressaare linnavalitsuses.