Kuressaare kolledži tudengid tänasid õppejõude

Tallinna tehnikaülikooli Kuressaare kolledži tudengid korraldasid oma õppejõududele meeleoluka tänuõhtu.

Kolledži direktor Anne Keerberg ütles avasõnas, et õppejõudude meelespidamine kord aastas on traditsioon, millel on olnud erinevaid vorme. Näiteks on mitmel korral toimunud seminare huvitavate esinejatega.

Sellisel kujul, et kogu ürituse korraldavad tudengid, toimus tänuõhtu esimest korda. Kohal oli 29 õppejõudu, st pea pooled. Lisaks viktoriinile ja lahendamiseks antud huvitavatele ülesannetele oli kavas ka kaks ettekannet.

Pöide pruulikoja asutaja ja juht Koit Kelder rääkis sellest, kuidas kodutallu asutatud pruulikoda, mille nad koos abikaasa Kristeliga rajasid, jalad alla sai ja enam koduseinte vahele ära ei mahtunud. “Tegelikult oli seis selline, et tuli otsustada, kas kodust kolib välja pruulikoda või pere,” tõi Kelder akadeemilisele perele näite perefirma kasvamise rõõmudest ja muredest. Teadupoolest kolis pruulikoda Kuressaarde ja teeb nüüd peale õlle ka limonaadi.

Jaanis Prii väikelaevaehituse kompetentsikeskusest tutvustas komposiitmaterjalidest laevaehitust isegi koduperenaistele arusaadavas vormis. “See on kui juurdelõikus ja koogiküpsetamine üheskoos,” sõnas ta sissejuhatuseks ja edasi rääkis juba ka pilte näidates asjast lähemalt.

Tudengid andsid kõigile õppejõududele tänukirja ja omavalmistatud meene. Eriliselt tänati kogu ürituse juhendajat, õppejõud Anneli Kikkast. Pooljuhuslikult toimus see kõik 29. novembril ehk Kuressaare esimese merekooli asutamise 125. aastapäeval.