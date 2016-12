Kuressaare Lionsid täitsid Kallemäe kooli unistuse

Kallemäe kooli Kuressaare filiaali eilsel kontserdil kõlasid jõululaulud digitaalse klaveri saatel, mille kinkis koolile LC Kuressaare.

Nii muusikaõpetaja ja muusikaterapeut Kerli Remmelga kui ka klassiõpetaja Annika Pihli kinnitusel on digitaalne klaver unistuse täitumine – nõudis ju kooli vana klaver sagedast häälestamist.

“Uue klaveri kõige suurem pluss on, et see on sobivalt madal – saan mängides istuda näoga laste suunas ja neid niimoodi paremini juhendada,” rääkis Kerli Remmelgas. “Vana kõrge klaver seisis vastu seina ja laste nägemiseks pidin pead pöörama.”

Klaveri valis välja ja pilli käis proovimas Remmelgas ise. “Meie koostöö lionsitega on ka selle poolest väga tore, et nemad korjavad meile raha, meie aga saame valida just selle vahendi, mis meile kõige sobivam on,” tähendas Annika Pihl.

LC Kuressaare president Mati Leis märkis, et klaveri soetamine oli lionsite jaoks omamoodi jätkuprojekt. Mõni aasta tagasi kinkis klubi koolile tahvelarvutid, klaver soetati aga tarkvara ostmiseks mõeldud raha eest. “Leidsime, et nüüd on sobiv hetk seda raha kasutada – eks tarkvara jaoks saa seda ka edaspidi koguda,” rääkis Leis. “Pealegi on klaver samuti digitaalne.”

Õpetajate sõnul lastele uus klaver meeldib. Põnevust tekitas juba suur karp, kui pill kohale toodi. Elevil olid ka õpetajad – kes veidigi klaverit mängida oskab, tegi proovi.

“Kui autismispektrihäirega lapsed kuulsid, et klaveri hääl on teistsugune, hakkasid nende silmad särama,” kinnitas Remmelgas. “Muusikal on võime otse tunnetega kontakti saada,” ütles Remmelgas.

“Et see on erivajadustega lastele arusaadav keel, on tänapäeva muusikateraa­pia-alastes uuringutes kinnitust leidnud.”

Klaver Yamaha Arius maksis ligi 1500 eurot. Peagi jõuab kohale ka uus klaveritool – seegi on osa kingitusest Kallemäe kooli direktori Kaire Kiili sõnul tähistati eilse kontserdiga tagantjärele esimest adventi, ühtlasi tänati Lions-klubi.

“Lionsid on meie filiaali igal aastal toetanud ja seekord taas nii kalli ja uhke kingitusega,” lausus direktor.