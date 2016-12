Lääne-Saare vald laenab 4,4 miljonit

Lääne-Saare volikogu otsustas kolmapäeval toetada eelnõu, millega vald võtab järgmise kahe aasta jooksul investeeringuteks laenu 4,4 miljonit eurot.

Volikogu andis loa võtta pikaajalist investeerimislaenu limiidiga kuni 4,4 miljonit eurot, millest järgmise aasta limiit on kuni 2,6 miljonit ja 2018. aastal 1,8 miljonit.

“Eesmärk on alustada Lääne-Saare valla ühinemislepingus kokkulepitud objektide korrastamist, sealhulgas Aste klubi ja staadioni remonti ning Lümanda keskusehoone renoveerimist, mis on Saaremaa valla ühinemislepingus investeeringuobjektidena nimetatud. Need on ka suuremad investeeringuvajadused meie piirkondades,” selgitas vallavanem Tiina Luks (pildil). Lisaks on järgmisel aastal kavas investeerida valla teedesse veidi enam kui pool miljonit eurot.

Luks märkis, et 2017. aasta lõpuks tõuseb valla netovõlakoormus uue laenuga ligikaudu 74 protsendini ja 2018. aasta lõpuks 87,7 protsendini.

Volikogu andis ka nõusoleku võtta täiendavalt laenu kuni 3,44 miljonit eurot varasemate laenude refinantseerimiseks. Valla finantsjuht Helle Alas selgitas, et vallal on praegu kümme laenulepingut, neist kuuel intress üle 1,3 protsendi. Viimati võetud laenu intress oli aga 0,84. Vald loodab hankega vähendada varasemate laenude teenindamise kulusid.