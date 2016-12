Martin Repinski – ohtlik valik! (1)

“Keskerakond ei oleks saanud teha ohtlikumat valikut maa­eluministri kohale kui Martin Repinski,” kirjutab Hobustkopli talu peremees Taavi Kurisoo oma blogis.

Ei, ta ei ole ohtlik riigile ega maa­elule. Ta on ohtlik eelkõige peaministrile ja Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele.

Põhimõtteliselt toimus maa­eluministri kohal ju hea vahetus – linnamees vahetati maamehe vastu. Tuleb tunnistada, et julgust neil on. Juba sellist ministrikandidaati esitades ja Repinskil seda kohta vastu võttes.

Vaadates avalikkuse ootusi minister Repinskile, siis ei ole tal midagi kaotada. Olgem ausad – avalikkuse ootus keskharidusega kitsekasvatajale, kes sattus ajakirjanduse negatiivse huvi orbiiti juba enne ministriametisse kinnitamist, ei ole just kõrge. Igast teost või valitsuse otsusest, mis põllumajandust toetab või maaelu edasi viib, ta vaid võidab. Riski võtab Repinski ametisse jätmisega vaid Jüri Ratas. Skandaaliga võib lahkuda vaid Jüri Ratase valitsuse ja erakonna minister. Juhul kui Repinski peab ministriametist taanduma, siis tegi vea ministri valikul Ratas.

Esimese testi läbis peaminister edukalt, jättes meedia survele vaatamata ministri ametisse. Keskerakonnas on lojaalsust alati hinnatud ja see oli suur samm erakonna leeride ühte liitmise poole.

Teine test võib tulla üsna pea. Kas on võimalus, et maal tegutsev väike põllumajandus­ettevõtja on proovinud ellujäämiseks ja arenemiseks maksukohustusi “optimeerida”? Natuke nagu on. See toob loomulikult kaasa erinevaid hinnanguid – kas tegemist on võitlejahingega, kes on vaatamata kõigele pinnale ujunud, või suliga? Varsti selgub, mida veel välja kaevatakse ja talle süüks pannakse. Ja valitsuse juht võib jälle olla raske otsuse ees. Peaminister on siin olnud üllatavalt konkreetne. Ümmargusi sõnu on hiljem kergem süüa.

Aga Martin Repinski on juba võitnud. Ettevõtte omanikuna ei ole tal vist väga suurt vahet, kas müüa 1000 purki mahedat kitsejuustu või 1000 purki muhedat skandaalijuustu. Reklaam on käes ja võlad saab makstud. Ehk jääb midagi üle ka pruudile jõulukingi tegemiseks.

Ka poliitikuna on ta tuntus kasvanud. Julgus noore farmerina riigikokku kandideerida ja väheldase kogemuse pealt ministriks… Kindel võib olla ka selles, et marssalikepike on selle noore ministri portfellis aukohal. Kui ta ministrina edukas on, siis süües kasvab isu. Üks kindel märk on, millest ei saa kuidagi mööda vaadata. Teate ütlust “Kui tahad kindrali prouaks saada, tuleb õige reamehega abielluda”? Siret teab.