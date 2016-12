Noored pätid kimbutavad linlasi

Sotsiaalmeedias hoiatati inimesi noorte poiste kamba eest, kes möödakäijaid lumekuulide ja jääga loobivad. Selgub, et sama kamp on linnas võimutsenud juba mõnda aega ja täiskasvanute autoriteedile ei allu.

Esmaspäeval jagas Facebooki kommuun Märgatud: Saaremaal anonüümset postitust, kus võttis sõna inimene, kes oli sattunud lume- ja jääkuulide rahe alla. “Mind loobiti ikka südamest. Samas oli mul kaasas hinnaline kaamera, mis oleks võinud ka ühe kuulitabamusega hukka minna,” kirjutas ta.

Sõna võttis veel mitu inimest, kes on selle noortekambaga kokku puutunud. Lumekuulid on tabanud ka mitme inimese autot. Üks lapsevanem rääkis, et sama kamp 13–15-aastasi poisse suitsetab, joob ja maksab Rae poe juures aega veetvatele asotsiaalidele, et nood neile poest suitsu ja alkoholi tooksid.

Jõlguvad mitmel pool

Lapsevanem Kerli, kes on kambaga pikalt sõdinud, teadis rääkida, et jõuk tegutseb peamiselt Rae keskuse juures, Smuulis ja Rohu lasteaia territooriumil. “Alles pühapäeval andsid need noormehed minu pojale jalaga kõhtu ja kui neid linnas otsisin, põgenesid eest ära. Suvel nägin seda punti pargis laste mänguväljakul. Kui pojad sinna mängima läksid, hakati neid sõimama. Sekkumise peale öeldi mulle, et olgu ma vait, kui ise ei taha peksa saada,” rääkis murelik lapsevanem.

Väidetavalt käivad noormehed pärast tundide lõppu Rae poe parklas keelatud kraami nuiamas. “Mingi osa neist peaks käima Kuressaare gümnaasiumis. Olen korduvalt käinud õpetaja jutul ja seletanud, et poisid kiusavad koolis endast nooremaid. Olen kaalunud ka politseisse pöördumist. Sellele tuleb lõpp teha,” ütles Kerli.

Kuressaare gümnaasiumi direktor Toomas Takkis ütles, et selliste probleemidega tegelevad üldjuhul klassijuhatajad ning tema noortekamba tegemistest teadlik ei ole. “Kui tegemist on ikkagi avaliku korra rikkumisega, peaks pöörduma politsei poole,” lisas ta.

Politseile teateid pole

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et sel nädalal politseini teateid kirjeldatud juhtumitest jõudnud ei ole. “Soovitame kindlasti politseile teada anda, kui keegi märkab häirivat tegevust, olgu selleks kasvõi tahtlik lumekuulidega loopimine. Meie edasine tegutsemine sõltub teo iseloomust. Kergematel juhtudel me kindlasti vestleme lapsega ja anname juhtunust teada vanematele. Raskematel juhtudel on võimalik kaaluda ka süüteomenetluse alustamist karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rikkumist.”

Ta lisas, et patrullid on viimastel päevadel teinud selliseid tähelepanekuid, et lapsed loobivad linnas üksteist üle tänava lumekuulidega. Üks juhtum oli Kaevu tänaval, mida mööda Kuressaare gümnaasiumi õpilased iga päev liiguvad. “Selline tegevus võib häirida mööduvate sõidukite juhte ja mõni võib tunda end isegi ohustatuna. Kindlasti tuleks lapsevanematel lastele kodus üle rääkida, milline tegevus on avalikus ruumis korrektne ja mis võib teisi häirida,” ütles Sikk.