Orkaanile läheb 160 saarlast

Saaremaa kaitseliitlaste ülesanne on nädalavahetusel Läänemaal toimuval ühisõppusel Orkaan kaitsta Virtsu poolsaart. 700-st Lääne-, Pärnu-, Rapla- ja Saaremaa kaitseliitlasest on neljandik Saaremaalt.

“Meid on ligikaudu 150–160,” ütles Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi. Tema sõnul ei ole Orkaani-nimelisel suurõppusel tegemist sõjaseisukorraga, vaid sisekaitselise ülesandega. Seega harjutatakse, kuidas saab Kaitseliit koos politseiga hakkama korrahoidmisega eriolukorras. Havi sõnul püütakse õppuse ajal igapäevast elu võimalikult vähe segada. Seega eriolukorra jäljendamisel massilist autode puistamist ja dokumentide kontrolli ei tule. Havi ütles, et tema teada on mõnes kohas oodata kiirusepiirangute kehtestamist.