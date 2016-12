Suverehvidel mersu sõitis libedaga kraavi

Eile keskpäeval sõitis Nasva ja Mändjala vahelisel teelõigul teelt välja sõiduauto Mercedes. Pealtnägija sõnul kaotas auto teel juhitavuse, hakkas vänderdama ning paiskus libedalt teelt kraavi.

Saarte Häälele teadaolevalt võis tegu olla Sõnajalgade perekonda kuuluva naisega. Seda kinnitas ka asjaolu, et üsna pea maandus sündmuskohal kopteriga Andres Sõnajalg.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et liiklusõnnetusest teatati kell 13.38, kui Kuressaare–Sääre maantee 8,8-ndal kilomeetril sõitis teelt vasakule poole välja sõiduauto Mercedes-Benz ning rullus üle katuse. Sõidukis viibis vaid 82-aastane naine, kelle kiirabi Kuressaare haiglasse toimetas.

Leidis kinnitust ka asjaolu, et sõiduautol olid all suverehvid, mis võisid põhjustada juhitavuse kaotamise. “Suverehvide kasutamine praeguste teeolude juures kindlasti ohutust ei taga, seda enam, et 1. detsembrist on talverehvide kasutamine kohustuslik,” lisas Sikk.