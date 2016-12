JUHTKIRI:Bussid sõitma

Millegi kodanike jaoks tasuvabaks muutmine on üks kõige käegakatsutavamaid asju, mida poliitikud saavad teha.

Seejuures tuleb aga tähele panna, et keegi peab tasuta bussireisid siiski kinni maksma. Käesoleval juhul oleks see maksja riik ehk teatud mõttes ikkagi riigieelarve täitjad, kes juba praegu maakonnasisesed bussisõidud valdavas osas kinni maksavad.

Paljud leiavad, et eelkõige tuleks siiski mõelda bussiliikluse tihendamise peale ja peavad tasuta pileti küsimust teisejärguliseks. Kui tihe see liiklus täpselt olema peaks, on aga keeruline öelda.

Ühest küljest pole mõtet tühje busse ringi loksutada. Teisalt jälle, kui bussid piisavalt tihedalt ei sõida, on reisijate huvi leige. Optimaalse lahenduse leidmine on seega küllaltki keeruline, kui mitte võimatu – ikka on keegi, kelle jaoks bussid sobival ajal ei sõida.

Seetõttu tuleks ehk selgelt defineerida, milleks maakonnasisest bussiliiklust vaja on ja eelkõige, kellele see mõeldud on. Üheaegselt kõigi sihtgruppide vajaduste rahuldamiseks tundub praegu bussiliine väheks jäävat.