Kas me vajame kogukonnapolitseid? (1)

Siseminister Andres Anveldi arvates tuleb siseturvalisuse tagamiseks taastada kogukonnapolitsei ning tulevikus peaks igal omavalitsusel olema vähemalt üks piirkonnapolitseinik, suuremas kohas mitu. Ministri sõnul tähendab see poolesaja piirkonnakonstaabli ametikoha loomist.

Anvelt leiab, et ka munitsipaalpolitsei peaks võimu juurde saama. “Kui keegi tahab oma piirkonnas turvalisuse kvaliteeti ja turvatunnet tõsta ja panna sinna lisaressurssi, siis olgu neil see võimalus, praegu seda pole,” ütles minister intervjuus Postimehele.

Kuidas suhtuvad ministri ideedesse inimesed siinpool Suurt väina?

Rando Rahnik, MTÜ Vabatahtlik Tuletõrje Selts Pihtla Pritsumehed juhatuse liige, Pihtla vallavolinik:

Seda oli arvata, kui Anvelt ministriks sai, et ta hakkab rohkem politseid toetama. Mina leian, et meie vallas on rahulik ja turvaline elu. Praegune piirkonnapolitseinik Peegel on tubli mees, teda on iga nädal liikumas näha. Vabatahtlikke politseinikke on praegu samuti piisavalt – ka meie vallas on mõned. Ka pritsumehed on kursis sellega, mis ümberringi toimub, ja vajadusel valmis pättusi ära hoidma. Kogukonna värk ju. Ma küll ei leia, et meil oleks veel mingeid kogukonnapolitseinikke tarvis.

Heimar Põld, Mustjala valla Võhma küla elanik, vallavolinik:

Meie oma kandi turvalisuse koha pealt kurta ei saa. Vargustest pole kuulda olnud. Mustlased siin mingi aeg sõitsid ringi, aga praegu on rahu ja vaikus.

Praegu on valla peale ainult üks abipolitseinik. Ma ei usu, et sellest siiski piisab. Ta tegeleb rohkem noortega, Mustjala vallakeskuses. Selge on see, et kogukonnapolitseid oleks vaja – siis oleks, kelle poole pöörduda, kui tarvis. Neid aktiivseid inimesi, kes võiksid selleks hakata, leiduks meie kogukonnas kindlasti. Kõige aktiivsemad on meil jahimehed – kui salaküttimise kohta kaebus tuleb, siis jahimehed on küll väljas olnud. Kaitseliidu mehi on meil ka. Kui üle Saaremaa kedagi taga otsitakse, käivad nemad ka otsimas.

Rein Saksakulm, Muhu valla Ridasi külavanem:

Kui ikka siin mere taga elad, paistavad asjad hoopis teistmoodi kui Tallinna lähedal või Ida-Virumaal. Siin pole ju sellist kuritegevust, mis nõuab, et keegi käib kogu aeg kumminuiaga ringi. Pole sellist ohuallikat, mida kartma peab. Ma ei leia, et seda kogukonnapolitseid nii hädasti tarvis olek

Samas – ehkki meil pole sellist kuritegevust, kui võib-olla kuskil mujal, on piirkonnapolitseinike ülesanded praegu vägagi kummaliselt jaotatud. Kogu selle suure ala peale siit Pihtlani välja on ainult üks inimene!

Enne tegutses meie piirkonnakonstaabel Orissaares ja Muhus. Nüüd on tema piirkond aga pool Saaremaad – kas need mas­taabid pole liiga suured?

Olen aru saanud, et piirkonnakonstaabel ei pea isegi kuriteo korral kohale minema, et selle jaoks on patrull. Politseipatrulli näeb Muhus liikumas aga suhteliselt harva mujal kui Kuivastu maantee ääres. Isegi Liival näen patrulli ehk kuus korra.

Eks asi ole ikka rahas. Politseinikke on nii palju koondatud, vähesed inimesed on tööga üle kuhjatud ning peavad kõigega toime tulema. Kui siin Muhus toimub öösel mingi intsident, siis patrull tuleb põhimõtteliselt Kuressaarest. See, et ta peab enne 70 kilomeetrit maha sõitma, kui siia jõuab, on pehmelt öeldes kummaline.

Valdade ühinemisega sätitakse asju kindlasti ringi. Kes seda täpselt öelda oskab, mis edaspidi saab.

Minu arvates neid kogukonnapolitseinikke tarvis ei ole. Piisaks sellest, kui asjad oleksid nii nagu enne – Muhu ja Orissaare peale oma politseinik. Küll meil ka neid vabatahtlikke korravalvureid leiduks, näiteks kaitseliitlaste seas.