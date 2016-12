“Kodutunne” tõi kogukonna kokku

Täna jõuavad lõpule telesaate “Kodutunne” ehitustööd Aste kortermajas, kus ülemöödunud aasta suvel kuritegeliku süütamise tõttu tulekahjus kaks inimest hukkusid.

“Seal majas elas ema, mina ise linnas. Kui see kõik juhtus, olin väikese õe puhtjuhuslikult ööseks enda juurde võtnud ning see oli vedamine, et ta ei pidanud seda läbi elama,” rääkis Marili Kesküla, kes Kodutunde Astesse kutsus.

Pärast põlengut oli Marili perekond mõnda aega sisuliselt kodutu. Kirja saatis ta saatesse eelmise aasta suvel ja hinges oli kahtlus, et küllap jääb see paljude abivajajate varjus tähelepanuta. Mitu ehitusfirmat oli tahmast trepikoda nähes tööst loobunud ning lootus, et maja lähiajal uue ilme võiks saada, hakkas tuhmuma.

“Suvel andis ema teada, et temaga on ühendust võetud. Rõõm oli muidugi piiritu!” kinnitas Marili.

Esialgu oli palve taastada vaid Marili ema Koidu Kesküla elamine “Kuna olime selle aja peale oma korteris tegelikult juba töödega alustanud, siis mõtlesime, et saame oma elamises ise hakkama, palju suurem mure oli ikkagi trepikoda,” rääkis Koidu Kesküla.

Koidu Kesküla lisas, et remont teeb head kogu selle maja korteriomanikele, kes pärast põlengut on laiali olnud.

“Kortereid on remonditud küll, aga trepikoda oli veel see puuduv lüli, mis meid uuesti kokku toob, sest kortereid võid ju remontida, aga trepikotta sisse astudes tabas ikkagi masendus,” nentis ta.

“Kodutunde” saatejuht Signe Lahtein ütles, et kui tavaliselt on neil ühe projekti jaoks ette nähtud aeg kolm päeva, siis sellise suurema ettevõtmise jaoks pikendati aega kahe päeva võrra.

Saatejuht rääkis, see on äärmiselt ennastohverdav ja harukordne, et inimene, kes oleks võinud lasta korda teha vaid oma elamise, pakkus välja, et korrastataks hoopis trepikoda. Ta lisas, et perenaine on väga äge naine, kelle idee põhjal projekt uue suuna sai.

Saarlased on saatemeeskonda lahkesti vastu võtnud ja neile igati toetust avaldanud. “Uus kogukonnatunne on majas küll alles tekkimas, kuid on näha, et see läheb korda mitte ainult majarahvale, vaid kogu külale ning saarlastele üleüldiselt,” rääkis Lahtein.

“Oleme Astes väga palju tähelepanu saanud ning nagu tõelisel jõuluajal ümbritsevad meid tõelised haldjad. Kes toob süüa, kes tuleb lihtsalt kallistama – tunne on väga kodune ja et meid on oodatud,” kiitis saatejuht.

Uuendatud maja üleandmine peaks kõikide eelduste kohaselt toimuma täna.

“Oleme kenasti graafikus ning kuigi alati võib ette tulla mingisuguseid viimase hetke üllatusi, peaksid tööd õigeks ajaks lõpule jõudma ning majarahvas uuenduskuuri läbinud maja laupäeval kätte saama,” ütles Signe Lahtein.

Astes ülesvõetud saade jõuab Kanal2 ekraanile 12. detsembril.