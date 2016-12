Näosaate Liina teeb imesid

Homme õhtul elab suur osa Eestist kaasa ülipopulaarse näosaate suurele finaalile. Vähesed teavad, et oma panuse saate õnnestumisse annab ka Saaremaalt pärit noor naine Liina Pihel.

Liina (30) on nimelt grimeerija. Ja olgugi et tema teha pole saate peategelaste grimm, vastutab ta tantsijate säravate palgete ja grimmivahetuste eest. Seegi pole vähetähtis ülesanne.

“Su nägu kõlab tuttavalt” tiimis on Liina Pihel juba kolmandat aastat. Kui teda sinna kutsuti, nägi ta ise selles eelkõige enesearengu võimalust. Grimmiruumis on alati põnev ja vajadusel saab Liina abistada muude tööde juures.

Grimmiruumis näeb imeasju

“Väga põnev on näha nii lähedalt, milliseid imesid grimmiruumis sünnib – ilusast mehest saab kaunis naine või õblukesest blondist naisest mustanahaline mees,” räägib Liina.

Grimeerijatöö tuli saarlase juurde kuidagi iseenest. Seda esmalt läbi katsetuste ja ka hilisemate koolituste. Alguse sai kõik aga Saaremaal Semiiris tantsimise ajal. Nimelt tehti esinemisteks jumestus endale ise ja eks toona kukkus see välja just niimoodi, nagu parasjagu kukkus.

“Avastasime koos sõbrannadega sobivaid nippe katse-eksituse meetodil,” selgitab Liina. Möönab, et vahel läks kõik untsu ja siis said tüdrukud lihtsalt teada, kuidas jumestust ei peaks tegema. Vahel jällegi tuli meik ka paremini välja. Grimmikool oli seega pärast erinevate jumestuskoolituste läbimist iseenesestmõistetav, et juba olemasolevaid oskusi veelgi arendada.

Seda eriala ainult koolis õppimisega selgeks ei saa, ütleb Liina Pihel otse ja keerutamata. Tõsi, põhioskused saab loomulikult just koolis omandada. Aga lisaks on vaja loomingulist julgust katsetada ja eksida. Vaid nii saab sel erialal areneda. “See on ju looming – valmis lahendusi ei ole,” kinnitab ta.

Grimeerija eriala on Liina hinnangul väga mitmekülgne. Karakteri loomisel vastutab grimeerija kogu terviku eest.

Tuleb osata teha nii ilusat jumestust ja soenguseadeid kui ka võikaid eriefekte, koletiste maske ning realistlikke vananemisi. “Kindlasti õpid juurde terve elu, aga esimesed teadmised on võimalik saada kümme kuud grimmikoolis õppides,” kinnitab ta.

Liina tahaks tulevikus kindlasti õppida ka mõnes välismaa eriefektide koolis. Välismaal saab seejuures õppida lühikursuse vormis teemade kaupa.

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.