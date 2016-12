Rein Rannap tuleb saarele oma ooperit tutvustama

8. detsembril tutvustab helilooja ja pianist Rein Rannap Kuressaares Pöide pruulikojas oma loomingut ja 2017. aasta ooperipäevadel esietenduva action-ooperi “Nurjatu saar” valmimist.

Tõelistele Saaremaa ooperipäevade fännidele mõeldud üritusele saab pileteid osta Piletimaailmast ja pool tundi enne algust kohapeal. Eile hommikul oli pileteid alles 47.

Rein Rannapi märuliooper “Nurjatu saar” pidi esialgsete plaanide kohaselt publiku ette jõudma juba tänavustel Saaremaa ooperipäevadel. Loomingulised ideed jooksid aga toona tehnilistel võimalustel eest ära ja nii otsustati see edasi lükata tulevasse aastasse.

Eesti Kontserdi meediajuht Lauri Aav ütles Saarte Häälele, et kohtumisel Rein Rannapiga selgubki, kuhu ooperiga praeguseks jõutud on ja mis edasi saab.

“Nurjatu saar” esietendub 15. juulil Kuressaare lossi ooperimajas. Kaasa teevad Marko Matvere, Mart Müürisepp, Saara Kadak, Bonzo, Kristel Aaslaid, Markus Teeäär ja teised. Samal päeval algab ka “salajane piletimüük”. 8. detsembril kell 10–12.30 on ooperipäevade piletid soodusmüügis Orissaare kultuurimajas ja kell 14–17 Kihelkonna kultuurimajas ning 9. detsembril kell 10–13 Kuressaares Arensburgi hotellis.

Piletid on odavamad olenevalt etendusest kuni 50 protsenti.

Lauri Aav ütles, et salamüügi eesmärk ei ole lihtsalt piletid ära müüa, vaid ikkagi see, et just saarlased pääseksid ooperipiletitele ligi.

Saaremaa ooperipäevad kestavad 14.–22. juulini. Peakülaline on tänavu Krefeld-Mönchengladbachi teater Saksamaalt.