Sigu jahtinud võsavillem jäi kuuli ette

Lümanda jahimeeste seltsi liige Jüri Liblik läks eile hommikul sigu luurama ja sattus peale hallivatimehele.

Liblik oli parajasti Atla küla lähistel oleva söödapuki juures, kui metsast jooksid välja kaks metssiga. “Vaatan, kaks põrsast tulevad igavese vilega. Jäin ootama, püss selja peal. Käis raksatus ja siis tuli kolmas põrsas ja selle järel hunt,” kirjeldas Liblik. “Niisiis trehvas sedasi see asi mul,” lisas ta ja märkis, et tõenäoliselt ajas hunt parajasti sigu taga või vähemalt selline mulje jäi.

Liblik tundis heameelt, et tal vanas eas veel selline juhus ette tuli. Nimelt oli see esimene hunt, kelle ta oma elus lasknud on. Tõenäoliselt tehakse hundist topis.