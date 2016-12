Ühisnädal sai väärika lõpu

Ühisnädalat on korraldatud juba neli aastat. Paraku jäi seekordne viimaseks. Mis järgmisel aastal toimub, eks seda näita aeg. Kindel on aga see, et parimate tunnustamine oli, on ja jääb!

Tänavuse ühisnädala raames said maavalitsuse tunnustuse edendustöösse panustanud. Toimus Lääne-Eesti turismikonverents, kus tunnustati parimaid turismiasjalisi, ja Torgu Kuningriik pidas oma 24. aastapäeva.

Korraldati koolitus, kus hoolivusest kogukonnas rääkisid külalised Lihulast, toimus noortele mõeldud õppereis Saaremaal. Noortega kohtus Kõrkvere seltsi juhatuse liige Mari Pihl.

Pöide Tujutares ootasid särasilmsed memmed-taadid ja Kavandi kandi seltsis memmed, kes olid noortele rikkaliku ja koduse laua katnud. Krista Riik rääkis Kavandi tegemistest.

Nädala lõpetas kodanikupäev Nasva klubis, kus taas räägiti hoolivast inimesest ja hoolivast ühiskonnast ning tunnustati parimaid.

Kokku toimus Saaremaal ühisnädala raames kuus üritust, milles osales 368 inimest.

Kodanikupäeva eesmärk oli teadvustada kodanikustaatust, tõsta kodanikuuhkust, kõnelda kodanikuõigustest ja juhtida tähelepanu kodanikutundele, -kohusele ja -vastutusele.

Seda olete kõik teinud. Aitäh teile, tegusad inimesed. Soovin teile veel rohkem tegusid uuel aastal.

Rahulikku jõuluaega ja hoolige üksteisest!

Helje Pent, Saaremaa arenduskeskus