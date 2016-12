Talunikud paluvad Repinskile võimalus anda

Talupidajad saatsid peaminister Jüri Ratasele avaliku pöördumise, milles paluvad, et ta annaks skandaalidesse sattunud Martin Repinskile võimaluse maaeluministrina jätkata, vahendab Postimees.

Teiste seas leiab pöördumisele alla kirjutanute hulgas ka mahepõllumajanduse koostöökogu juhatuse liikme Jaan Kiideri ja Saaremaa talupidajate liidu juhatuse liikme Janek Mägi.

Talunikud märgivad pöördumises, et toetavad Martin Repinski algatusi ja ideid põllumajanduse valdkonna arendamisel ja peavad oluliseks, et nende mõtete elluviimisel tuleks anda talle 100 kriitikavaba päeva ennast tõestada.

“Maaeluminister Martin Repinski on oma sõnavõttudes näidanud, et ta mõistab põllumeeste probleeme ja seepärast usume, et talle tuleb anda võimalus,” tähendatakse pöördumises.