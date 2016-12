Angerjapüügist Ruhnu saarel

Oma 1939. aasta reisikirjas Ruhnu saarelt (avaldatud sama aasta Rahvalehes) kirjutab loo autor, noor ajakirjanik Evald Voitk muu hulgas ka suvisest angerjapüügist. Allpool katkendeid reisikirjast koos mõningate tähelepanekutega.

“Ühel õhtupoolikul tuli väike paat Ruhnu randa. See oli peagu lootsik, lühike ja kerge ning hüples kui pähklikooreke lainete lükatult rannakividele. Paadis istus tüse jässakas mees, soni peas, pruuni ülikonna püksisääred põlvini üles keeratud. Kui mees paadi kaldale tõmbab, võib igaüks selle päralaualt lugeda silti “Juljus – Pärnu”.

Naised, kes parajasti lüpsilt tulevad, plekist piimaämbrid seljas ja sukavardad näppude vahel klõbisemas, jäävad rannale peatuma ja vaatama. Niipea kui nad on näinud, et “Juljus – Pärnu” paat on kohal, jätavad nad silmapilk oma kudumistöö ja topivad vardad koos lõnga ja kootava esemega oma lüpsiundruku suurisse külgtaskuisse. Kiiresti hakkavad nad küla poole sibama. “Juljus – Pärnu” tulek on sõnum, mida maksab teatama rutata ja mis toob naistele veel rohkem tööd ja närvitsemist kaela.

“Juljus – Pärnu” nimeline paat on Pärnust pärit oleva sumplaeva hädaabisõiduk ja selle saabumine tähendab Ruhnul angerjapüügi haripunkti. Teda on oodatud juba kevadest saadik, kuid ta tuleb ikka siis, kui saak kõige rikkalikum ja läheb jälle nädala pärast ning ootama hakatakse teda jälle järgmisel kevadel. On ju varakevadest alates siin lonkinud kihnlaste seltsis sumplaeva mehi – aga kui tuleb Juljus, siis tuleb ka õige angerjahind.

Puhas raha toob külla uut elu

“Palju te saate tänavu oma angerjate eest?” pärib Juljus rannal kätte juhtuvate meeste käest. “Sada kakskümmend viis senti,” vastavad mehed tõsiselt, kuigi teavad väga hästi, et nad viis senti Juljusele valetavad, kuna nad saanud on ainult sada kakskümmend.

“Homsest peale on angerjakilo 140 senti,” hüüab Juljus, toob oma merevaigust varrega piibu esile, topib tubakat täis, lööb tule otsa ja astub asjalikult ning kiiresti meeste juurest minema.

