Fidel Castro õde Juanita Castro venna matustele ei lähe

Fidel Castro noorem õde Juanita Castro, kes on juba üle poole sajandi elanud USA-s Miamis, ei sõida homme Kuubale oma venna matustele. Seda ütles ta Miami hispaaniakeelsele ajalehele El Nuevo Herald.

Ajalehele antud intervjuus väitis Juanita Castro, et kuuldused tema sõidust Kuubasse pole midagi muud kui “haiglased kuulujutud”. “51 aastat tagasi tulin ma pagulasena Miamisse, nagu paljud teised kuubalased, kes lahkusid kodumaalt, et leida endale paik, kus nad saaksid võidelda oma isamaa vabaduse eest… Täpsustuseks tahan vaid öelda, et mul pole kunagi olnud kavatsust Kuuba saarele naasta ja ma ei kavatse seda teha ka nüüd.”

Juanito Castro toonitas, et vaatamata ideoloogilistele lahkhelidele võttis ta teate venna surmast vastu suure kurbusega. “Praegu elan ma üle inimese kaotust, kelle soontes voolas sama veri, mis minu soontes. Täpselt samasugune tunne valdas mind ka siis, kui sain teada oma teise venna Ramóni ja oma õe (tegelikult vist lähisugulase – toim) Angelita surmast,” ütles ta. Samas väljendas Juanita Castro lootust, et pärast vend Fideli surma suudavad kuubalased lõpuks leida tee, mis ühendaks kogu rahva.

Juanita Castro lahkus Kuuba saarelt 1964. aastal pärast seda, kui oli korduvalt avalikult kritiseerinud Kuuba kommunistlikke võime. Hiljem on ta tunnistanud, et 1961. aastast tegi ta koostööd USA Luure Keskagentuuriga.

Fidel Castro oli läänepoolkera esimese sotsialistliku riigi looja. Ta suri 90-aastasena 25. novembri hilisõhtul. Homme, 4. detsembril toimuvad Santiago de Cuba linnas tema matused. Seda linna võib pidada Castro algatatud revolutsiooni hälliks.

Fidel Castro tuli võimule 1. jaanuaril 1959. aastal. Tal on kaks venda – Ramón (1924 – veebr 2016) ja Raúl (sünd 1931, praegune Kuuba liider) – ning õde Juanita (sünd 1933).