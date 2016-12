KUULA! Kati Laev avaldas uue singli koostöös rahvusvahelise tiimiga

„Lugu sündis esmakordselt koostöös rootslasest produtsendi ja laulukirjutajatega. Koostöö rahvusvahelise tiimiga oli minu jaoks huvitav ja kogemusterikas juba seetõttu, et lugu ise on oma stiililt suuresti erinev sellest, mida ma seni kirjutanud ja laulnud olen,“ ütles Kati Laev, kes on ka ise loo sõnade ja muusika autor.

„Lugu räägib võimatust armastusest ja inimestest, kes on jätnud meie hinge sügava jälje, kuid ei ole määratud jääma,“ kommenteeris laulu „Wake Up“ sõnumit Kati Laev. Loo autoriteks on J. Lundin, V. Nordmark, Kati Laev, Kaidi Laev.

Kati Laev sai avalikkusele tuntuks tänu Eesti Laul 2016 konkursile, kus tal õnnestus koos ansambliga Noorkuu pääseda edukalt ka finaali. Eesti rahva suur poolehoid saatis Kati Laeva nii Eesti Laulu poolfinaalis kui ka finaalis telefonihääletuse näol.