Mis on maailma parim ja maailma halvim asi (3)

Millest see tuleb, et mida aasta edasi, seda lühemaks näivad muutuvat mitte ainult päevad, vaid lausa tunnid ja minutid?

Ja mida rohkem leiutatakse igasugu nutikaid ja veel nutikamaid “vahendeid”, mis tõotavad meie elu mugavamaks ja paremaks muuta, seda rohkem on meil tegelikult pakilisi asjatoimetusi ja vähem aega, mida pühendada mõnusale koosolemisele sõprade ja lähedastega või mõnele oma meelistegevusele.

Muide, selle kohta, et me naljalt niisama teist inimest üles ei otsi, sündis minu peas umbes aasta tagasi paar sarkastilist värsirida:

kui sõber meenub mulle siis

kui mul on teda vaja

ja mitte iial selleks

et koos veeta mõne aja

siis mõtisklema pean kas olen

sõbra nimeks küps ma

kui kohtlen teist kui lehma

keda vajadusel lüpsta.

Eriline pärl lapsepõlvest

Minu kodus on alati olnud palju raamatuid. Lugema õppisin üsna varakult ja lugesin tõesti palju. Eriti meeldisid mulle muinasjutud, nagu lastele ikka.

Loodan südamest, et ka täna­päeva lastele loetakse lausa sünnihetkest alates ette muinasjutte, kus on peidus nii palju tarkust, kus õpetatakse vahet tegema heal ja kurjal, kus näidatakse, et elus tuleb teha valikuid, mis määravad meie edasise elu.

Eriline pärl muinasjuttude seas on lugu maailma parimast ja maailma halvimast asjast. Kas teie teate, mis on maailma parim ja mis maailma halvim asi? Kui ei, hankige raamat ja uurige välja!

Olen valmis välja panema auhinna esimesele, kes õige vastuse üles leiab. Mina lugesin seda muinasjuttu lapsena, aga muljet avaldab see mulle tänaseni ja jutustan seda igal võimalusel edasi.

Teismelisena leidsid minu juurde tee muusikamaailma suurkujude ja kunstnike elulood (eriti köitis mind raamat Niccolo Paganinist) ning raamatud rändamisest, rännul kogetust, saadud õppetundidest, mõtisklustest erinevate tõekspidamistega kokkupuutumisel…

Doris Peucker

Täispikk lugu ilmus laupäevases Saarte Hääles.