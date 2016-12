Planeedi vanim inimene Emma Morano tähistas 117. sünnipäeva

Emma Morano on ainus elus olev inimene, kes on sündinud 19. sajandil. 29. novembril sai ta 117-aastaseks. Sünnipäeva tähistas ta oma kodukohas Itaalias Piemontes.

Emma on kaheksalapselise pere kõige vanem laps. Ilmavalgust nägi ta vaid veidi enne seda, kui lõppesid aastad, mis algavad arvuga 18, see on aastal 1899.

Toona oli Itaalia veel kuningriik, mida valitses Umberto I, ning umbes kaks nädalat pärast Emma sündi loodi kuulus Milano jalgpalliklubi AC Milan.

Prantsuse katoliiklik ajaleht La Croix kirjutab, et Emma näeb ka praegu välja lahke ja armas, mis lubab eeldada, et nooruses oli ta tõeline iludus. Ajakirjanikke võttis ta vastu, istudes oma elutoas suures tugitoolis.

Tundub, et Emma pikaealisuse saladus peitub geenides. Tema šveitslannast ema suri 92-aastasena, kuid kõik tema õed on elanud pea 100-aastaseks. Oma osa on mänginud ka dieet, mida Emma on järginud juba umbes 100 aastat. Nimelt diagnoosis arst tal pärast I ilmasõda aneemia ja soovitas päevas süüa vähemalt kolm muna, kaks toorelt ja üks keedetuna, veidi liha ning rohkesti puu- ja juurvilju.

Sigarette ja veini ei ole Emma oma elu jooksul kunagi proovinud. Ta on säilitanud oma optimismi ja hea tuju ning talle meeldib naljatada, et pikale elule on kaasa aidanud lühike abielu. Vanadaam rääkis ajakirjanikele, et on oma elus armastanud vaid üht meest – Augustot, kes oli Alpi kütt. Mees hukkus I maailmasõjas. Seejärel sunniti teda abielluma naabrimees Giovanniga. Kui aga nende ainus poeg 1937. aastal kuue kuu vanusena suri, otsustas Emma vägivaldseks osutunud mehe maha jätta.

Kuna katoliiklikus Itaalias, mille eesotsas oli toona diktaator Mussolini, olid abielulahutused keelatud, olid nad formaalselt endiselt abielus. Selline olukord kestis kuni 1978. aastani, mil Giovanni suri.

