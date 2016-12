Henno Sepp: kes teeb, see jõuab

94-aastane saarlane, Pärnu saarlaste seltsingu asutaja Henno Sepp pälvis oma aastakümnete pikkuse vabatahtliku töö eest aumärgi.

“Neid asju, mida olen teinud, on nii palju, et ma ise ka ei usu,” ütles eakas vabatahtlik Henno Sepp Saarte Häälele. “Kui teed, siis jõuad palju.”

Sepa sõnul annab presidendilt saadud aumärk talle kinnitust, et ta on õigel teel.

Saaremaal Küdemal sündinud, ent suure osa oma elust Pärnus elanud Henno Sepp on vabatahtlikuna aktiivselt tegutsenud 30 aastat, korraldades seltsielu ning juhendades laste ja noorte huviringe. “Kui laste silmad säravad, on see parem kui raha,” leidis Sepp.

1990. aastal oli Henno Sepp üks Pärnu saarlaste seltsingu asutajatest. “Kuigi meid on jäänud vähe järele – nimekirjas on meid praegu ainult 30 –, läheb meil hästi,” kinnitas Sepp. Seltsing käib koos korra kuus, kohtutakse teiste saarlastega ja külastatakse Saaremaad.

Lisaks sellele on saarlasest pärnakas pillimees, üleriigiliste külapillimeeste kokkutulekute algataja, spordimees, giid, pulmavanem jne.

Postmarkide kollektsionäärina innustas ta Pärnu kandi filateliste 1962. aastal kokku saama ning koos käiakse regulaarselt tänaseni.

Veel on Sepp õpetanud tasuta 17 aastat põllumeeste sanatooriumis peotantsu – ladina-ameerika, seltskonna- ja standardtantse. Samuti on mees üle Eesti tuntud suupilliklubi Piccolo asutajaliige. Samuti asutas ta spordiajaloo uurimise ringi, mida palju aastaid juhtis. Praegu saab ring kokku korra aastas.

20 aastat on Henno Sepp uurinud postiajalugu. “Mu isa vedas Mustjala ja Kuressaare vahel posti,” põhjendas Sepp oma huvi. “Kui sündisin, oli isa postipoiss, pärast hakkas metsavahiks.”

Kuigi lapsed-lapselapsed ja sugulased elavad mandril, satub Henno Sepp kodusaarele üsna sageli. “Käin Laimjala vallas Ruhves kalal,” rääkis mees, kelle rekordkala on olnud 9-kilone haug.

Vabatahtlikke tunnustati juba 11 korda. Tänavu korraldas vabariiklikku tunnustamist Eesti külaliikumine Kodukant Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel.

Tunnustamiseks esitati tänavu 149 kandidaati. Tunnustuse said viis kaasajat, kaks ettevõtet ja kümme vabatahtlikku.