HOMSES LEHES: Loomemaja tõmbab elu turul käima (1)

Kuressaare turg on peagi uue püsiasuka võrra rikkam – turuhoones on end tuleval aastal sisse seadmas päris oma loomemaja.

Hea näide loomesuvila näol on olemas – kus selline ergas seltskond koos, seal melust puudust ei tule. Nõnda on loota aktiivset elutegevust ka linna turuplatsil. Seekord pole see ajutine nähtus, nagu oli hästi õnnestunud Loomesuvila. Turuhoones alustav loomemaja plaanib tulla, et jääda.

Kuigi rendilepingul linnaga allkirju veel pole, oli linnavalitsus see, kes turuhoonet loomemajaks pakkus ning seega on kindel, et sinna see ka tuleb. Loomemaja eestvedajad on oma jah-sõna selleks öelnud.

Linnavalitsus omalt poolt on valmis partnerina ettevõtmisele õla alla panema, tubliks toeks on ka Saaremaa arenduskeskus, kes ontlikele loomeinimestele juba Loomesuvila ajal nõu ja jõuga abiks oli.

