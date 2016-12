Linn võtab ametisse koostööprojektide koordinaatori

Volikogule esitatud linnavalitsuse struktuuri muutmise eelnõus toodud koostööprojektide koordinaatorina näeb linnapea Kuressaare Kultuurivara juhatajat Käthe Pihlakut (pildil).

Linnapea Madis Kallas ütles, et koostööprojektide koordinaatori töökoha loomine on suuresti seotud valitsuse liikme Simmo Kikkase töölt lahkumisega. Tema asemele on volikogule kinnitamiseks esitatud Tiit Kaasik ja arvestades, et projektijuhi tööülesanded on kavas ümber korraldada ja lisada ka uusi kohustusi, jääksid mitmed Simmo Kikkase veetud koostöösuhted, aga ka nn pehmemate valdkondade ülesed projektid muidu vajaliku tähelepanuta.

Koostööprojektide koordinaator hakkaks Kallase sõnul tegelema ka kaasava eelarvega, mille maht peaaegu kahekordistub, samuti koordineeriks ta linna turuga seonduvat. Koordinaator peaks vedama ka koostööd Saaremaa muuseumiga, sest nii muuseum kui ka linnavalitsus näevad ühistel projektidel tulevikus oluliselt suuremat potentsiaali.

Koordinaatori ülesanne on nõustada ja vajadusel olla eestvedajaks hallatavate asutuste erinevate projektide koostamisel, käivitamisel ja vedamisel, näiteks Erasmus +. Lisaks korraldaks ta kultuurivahetust sõpruslinnadega.

Kallas ei teinud saladust, et kõnealuse töökoha puhul on sobiva inimesena nimetatud Kuressaare Kultuurivara juhatajat Käthe Pihlakut, kes on praegu lapsehoolduspuhkusel. “Tal on võimalik naasta oma senisele töökohale, aga samas on ta oodatud kandideerima ka koostööprojektide koordinaatori ametikohale,” sõnas Kallas.

Struktuuri muutmise eelnõus on toodud ka kantselei spetsialisti ametikoha loomine. See täidetakse linnavalitsuse teatel sisekonkursiga, sest kantseleis on ametis inimene, kes on vajaliku tööga hästi kursis (volikogu, meediaga suhtlemine ja linnavalitsuse asjaajamine) ja valdab dokumendihaldussüsteemi Delta. Saarte Hääle andmeil käib jutt Geili Heinmaast.