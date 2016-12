Näosaate võitja Kalle Sepp luges Meelespea kohta netist

TV3 paroodiasõu “Su nägu kõlab tuttavalt” võitnud Kalle Sepp kinkis 10 000 eurot auhinnaraha Kuressaares tegutsevale mittetulundusühingule Meelespea.

Saarte Häälele ütles Saaremaa, täpsemalt Pöide juurtega Kalle Sepp, et näosaates osalejatel paluti mõelda, kellele nad võidu korral auhinnaraha annetada sooviksid. Otsimise käigus sattus ta paaril veebilehel lugema ka MTÜ-st Meelespea.

“Hakkasin lugema ja mulle nagu meeldis see mõte,” märkis ta, viidates, et talle sümpatiseerisid Meelespea eesmärgid ja tegevus. Sepp lisas: “Kõik, mis Saaremaal toimub, läheb mulle väga korda ja kui ma kasvõi natukene saan toetada Saaremaal elavaid puudust kannatavaid peresid, on see minu jaoks parim jõulukink.”

Finaalsaates kehastus Kalle Sepp Georg Otsaks ja esitas laulu “Mõtisklus”. Õhtulehele ütles ta pärast võitu, et pole kordagi kahetsenud, et end ise näosaatesse pakkus. Sepp lisas, et tal oleks hea tunne olnud ka siis, kui ta olnuks neljas või üldse mitte finaali pääsenud.

MTÜ Meelespea juhatuse liige Aive Laanemets ütles Kadi raadio hommikuprogrammis, et annetus tuli nii talle kui ka teistele Meelespeaga seotud inimestele täieliku üllatusena.

“Me oleme tõesti väga õnnelikud, saame rohkem inimesi aidata,” lisas ta.

Laanemets tõdes, et pole sel hooajal ühtegi näosaadet vaadanud, kuid finaali ajaks seadis end siiski teleka ette. Kui saade jõudis sellesse järku, kus hakati auhinnaraha annetama, ta esialgu Meelespea peale ei mõelnudki. “Kui jutt läks aga laste abistamise peale, siis tuli see lause mulle väga tuttav ette,” sõnas Laanemets. Mõni hetk hiljem oligi tal põhjust diivanilt püsti karata.

Aive Laanemets rääkis, et saate järel on temalt uuritud, kas ta teadis sellest midagi juba eelnevalt või kas oli mingi kokkulepe. “Aga ei, absoluutselt ei teadnud,” kinnitas Laanemets. Ta lisas, et MTÜ Meelespea on siiski üks vahelüli ja raha kuulub ikkagi saarlastele, kes abi vajavad. Kalle Sepaga soovivad MTÜ Meelespea liikmed kohtuda isiklikult.

MTÜ Meelespea koondab vabatahtlikke, kes on valmis kaasa aitama heategevusürituste ja -projektide korraldamisel. Organisatsiooni liikmed on aastaid korraldanud heategevuslikku müüki Kuressaares ja aidanud seeläbi abivajajaid.

Laanemets tõi võrdluseks, et 10 000 euro suuruse summa kogumiseks heategevusliku müügiga kulub MTÜ-l ligikaudu kaks aastat. MTÜ Meelespea esimesest heategevuslikust turust möödub varsti kümme aastat.

Ühingu moto on: teeme head saarlaselt saarlasele. Esmane sihtgrupp, kellele Meelespea on heategevuse suunanud, on puudust kannatavad lastega pered, ent võimalusel aidatakse ka teisi abivajajaid.

Teise koha saavutas näosaate finaali rahvahääletusel samuti Saaremaa juurtega Raivo E. Tamm ja kolmandaks hääletasid televaatajad Saaremaal sündinud Adeele Sepa.