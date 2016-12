Narkoprotsessi “saba” lükati märtsikuusse

Viimased mehed 16-liikmelisest pundist, kes põhiliselt narkokuritegude eest kohtu alla anti, jõudsid eile küll kohtuniku ette, kuid kohtupidamine nende üle lükati edasi.

Kuna süüdistatavate seas oli ka neid, kes alles ootavad muude tegude eest mõistetud karistuse jõustumist, ja neid, kes esitasid avalduse kokkuleppemenetluseks, otsustas kohus istungi edasi lükata ja tulla teema juurde tagasi märtsikuus.

Ringo Koppel sai süüdistuse varguses ja suures koguses narkootilise aine käitlemises, Leo Pulst suureulatusliku väljapressimise eest ning Aleksander Õunpuu samuti narkootilise aine käitlemise ja lisaks selle alaealistele edasiandmise eest.

Ken Värat toodi kohtusse vahi all. Ka Väratit süüdistatakse narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises.

Eile toimunud kohtuistungil esitas prokurör kohtule taotluse menetluse edasilükkamiseks, sest kaks noormeest olid esitanud avalduse asja lahendamiseks kokkuleppemenetluses, teistel on veel jõustumata karistusi.

Ringo Koppeli kontol on kuus, Aleksander Õunpuul seitse kriminaalmenetlust ja neli väärteokaristust.

Ken Värati suhtes on algatatud kaks kriminaalasja ning viimase kuriteo sooritas noormees katseajal. Lisaks on tema nimel 26 väärtegu. Leo Pulstil on kehtivaid kriminaalkaristusi viis.

Kristina Kretova