Saaremaal tegutsevad tuhanded vabatahtlikud

Saare maakonnas tegutseb üle tuhande vabatahtliku, kellest paljud ei pruugi endale isegi teadvustada, et teevad vabatahtlikku tööd.

“Kokku on meie maakonnas vabatahtlikke tohutult – isegi tuhandeid,” tõdes MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse liige Reet Viira (fotol).

“Nende töö najal püsib meie kogukond. Kui on vaja, tulevad vabatahtlikud appi, sest nad tahavad seda teha ja teevad rõõmuga. Vabatahtlikkus on neil inimestel veres.”

Viira sõnul seisab vabatahtlike õlul kogu külaliikumine. “Igas külaseltsis tegutseb vähemalt kakskümmend inimest ja kõik nad teevad vabatahtlikku tööd,” lausus ta.

Vabatahtlike ridadesse kuuluvad näiteks abipolitseinikud, priitahtlikud pritsumehed ja merepäästjad. “Loomakaitsjad – MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu – on meil tugevalt pildil,” ütles Viira.

Kuressaare toidupank, Saaremaa lasterikaste perede ühendus, Saaremaa teater – kõik teevad vabatahtlikku tööd. Vabatahtlikud aitavad korraldada ka Kuressaare merepäevi ja käivad abiks spordivõistlustel. “Paljud vabatahtlikud tegutsevad mitmes valdkonnas,” märkis Viira.

Tema sõnul sai teadlikum vabatahtlike liikumine alguse pärast seda, kui 2012. aasta maapäeva korraldanud MTÜ Saaremaa Kodukant vabatahtlikele koolituse tegi.

Eilsel vabatahtlike päeval kell 12 lasksid Eesti kutselised päästekomandod keskpäeval sireeni päästeala vabatahtlike auks.

Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe (fotol) sõnul tegutseb maakonnas 13 vabatahtlikku päästekomandot ja vabatahtlikke päästjaid on kokku üle 130.

“Priitahtlikest on meile palju abi,” kinnitas Lindmäe. “Kui meil on päästjatena tööl 70 inimest ja kaks korda nii palju on vabatahtlikke, siis päästevaldkonnaga kursis olevaid inimesi on meil uhkesti paarisaja ringis.”

Lindmäe sõnul on nii neid vabatahtlikke, kellest on saanud kutselised päästjad, kui ka kutselisi, kes on läinud riigitöölt vabatahtlikuks päästjaks.