Sõmera tulevik: kas minister Tsahkna vassis?

Sõmera Kodu likvideerimise ja teenuste ümberjagamise plaan on Lääne-Saare vallale muret tekitanud. Vallavalitsuse arvates peaks Sõmera Kodu siiski vähemalt osaliselt Sõmerale jääma.

Vald on korduvalt väljendanud muret, et Sõmera Kodu kaotamine toob kaasa töökohtade kadumise vallas ja seab keerulisse olukorda liitpuudega hoolealused, kelle jaoks on Sõmeral suisa ideaalne elukeskkond.

Teadaolevalt on riik võtnud eesmärgiks üle 30-kohalised teenusekohad ümber korraldada ja arendada toetavaid teenuseid ning keskenduda isikukesksusele ja kogukonnapõhisusele. Suured hooldekodud suletakse ja luuakse väiksemad teenuskeskused.

Sõmeral asub Eesti suurim erihooldeteenust pakkuv asutus. Sotsiaalministeerium vastas Lääne-Saare valla arupärimistele, et ministeerium peab Sõmera Kodu sulgemist põhjendatuks. Sellega anti sisuliselt märku, et teema on lõpetatud. Otsekui lohutuseks lisatakse, et mõned töökohad jäävad Saare maakonda ikkagi alles, kuna siia on plaanitud mõned teenusekohad.

Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks ütles Saarte Häälele, et Sõmera Kodu teema on üleval juba aastast 2014. Räägitud on AS-i Hoolekandeteenused juhiga ja kõikvõimalike ministritega, sealhulgas eelmise peaministriga. Viimane väljendas alles suvel omavalitsusjuhtidega kohtudes tahet, et regioonides oleks ministeeriumide haldusalasse kuuluvaid töökohti.

Lääne-Saare valla esindajad Koit Voojärv, Mart Maastik ja Ave Tuisk käisid oktoobri algul pealinnas kohtumas ka toonase sotsiaalkaitseministri Margus Tsahknaga.

Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Koit Voojärv ütles Saarte Häälele, et ministriga vesteldes toonitati, kuidas riigi huvi tundub olevat vaid määrusi täita ja uued majad ehitada. “Klientide ja nende eestkostjate selgitused Sõmerast kui parimast keskkonnast jäetakse kõrvale,” lausus Voojärv.

Keskkond ei ole tema sõnul parim mitte mändide ja linnulaulu pärast, vaid sealse läbipõimunud elukeskkonna tõttu. “Juhtisime tähelepanu, et tegemist on maapiirkonnaga, kus ei ole niigi ülemäära palju töökohti,” selgitas Voojärv valla muret.

Minister Tsahkna lubas Sõmeral korraldada kokkusaamise inimestele, keda kõnealune teema puudutab, ja osapooled ära kuulata. “Seni ei ole midagi toimunud,” tõdes Voojärv.

Sotsiaalkaitseministeeriumist öeldi Saarte Häälele, et minister pole lubanud muud kui protsessile tuge pakkuda. Teisalt on Koit Voojärvel väga detailsed teadmised, kuidas ministri sõnul peaksid toimuma kohtumised ja kes seal osalevad.

Nüüd juba kaitseministri ametis olev Margus Tsahkna ega ka tema nõunik Susan Lilleväli ei leidnud alates reedest aega, et antud lubadust Saarte Häälele kommenteerida. Samamoodi ei soostunud sotsiaalministeeriumi pressiesindaja Oskar Lepik vahendama sotsiaalkaitseministri Kaia Iva arvamust.

KOMMENTAAR

Mart Maastik, Lääne-Saare vallavolinik

Ma väga loodan, et ka uues ministris on see iva, milline jäi kõlama eelmise ministriga kohtudes. Härra Tsahknaga kohtumisest jäi kõlama variant, et lähiajal saaksime kõigi osapooltega kokku Sõmeral, et leida probleemile loogiline lahendus, mis oleks sobiv kõigile osapooltele. Eriti nüüd, kus Saaremaa ühinemine suurvallaks on kokku lepitud, sest nüüd pole see enam vaid Lääne-Saare valla mure, vaid kogu Saaremaad puudutav.