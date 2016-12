Tiiu Kauber 75

“Võiksime siin ju niisama olla, üldse mitte midagi teha. Ümberringi on aga kõik nii põnev. Loodus on kaunis ja pakub nii palju võimalusi,” ütles tänane juubilar, Abula küla Uustlu talu perenaine Tiiu Kauber Saarte Häälele seitse aastat tagasi.

Tol ajal kasvatasid Kuressaarest Abulasse kolinud Tiiu ja Raivo Kauber oma talus piimalambaid. Uustlu talu oli Saare maakonnas ainus, kus piimalambaid kasvatati. Varem vaid linnades, nii Kohtla-Järvel, Tallinnas kui ka Kuressaares elanud perest said maainimesed. On seda tänaseni, ainult selle vahega, et loomakasvatusega nad enam ei tegele.

“Nüüd elame rohkem endale. Aastad tulevad ja pidasime õigeks koormust natuke vähendada. Oleme võtnud seisukoha, et käime seal, mis meile endile huvi pakub, olgu siis tegu merekultuuri seltsiga või millega iganes,” märkis juubilar.

Tallinna polütehnilise instituudi keemia erialal lõpetanud Tiiu Kauber (neiupõlvenimega Lambakahar) on erialaseid oskusi ja teadmisi saanud rakendada nii Kirde-Eestis töötades kui ka Saaremaal õlle­tööstustes.

Abulas on aga keemiku teadmisi ilmselt tarvis läinud loodusvärvide kasutamisel. Kui palju on meil üldse inimesi, kes värvivad seentega? Tõsi, Tiiu on seda kunsti kursustel saarlastelegi õpetanud ja küllap on oskajaid juurde tulnud.

“Saada ühest seenest kätte erinevaid värve, see on vahest mõne jaoks müstika, aga siin tuleb ka keemiaga arvestada. Vanarahva hulgas pole seentega värvimine nii populaarne olnud. Ometi võib ajaloost ka sellekohaseid näiteid tuua,” teab Tiiu Kauber.

Pensionieas on Uustlu talu perenaine end ka hoolsa õppurina proovile pannud. Viis aastat tagasi tunnustati teda aasta õppija tiitliga.

Kuigi maaelu paelub Tiiut ka praegu, ei saa ta ütlemata jätta, et nüüd võib talvist elu maal võrrelda ellujäämiskursusega.

Välismaareise pole reisihuviline juubilar sel aastal ette võtnud, küll aga käis abikaasaga mandrimaal sõpradel külas. “Kosutav aasta oli. Jõulukuul on rohkem tegemisi. Eks juubelipäeval saame sõprade ja sõbrannadega kokku. See teebki selle päeva meeldivaks,” rääkis täna 75-aastaseks saav Tiiu Kauber.

Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad juubilarile erku meelt ja kordaminekuid edasiseks.