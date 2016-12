Tullio Libliku krundile plaanitakse erihooldekodu

Erihooldekodu plaanitakse rajada Kuressaare haigla kõrval asuvale kinnistule, mis kuulub Tullio Liblikule.

“Võimalik asukoht on tõesti Kuressaare haigla kõrval asuv kinnistu, mille kaasarendamise osas oleme kinnistu omaniku Energiamaja Konsultatsioonid OÜ-ga läbirääkimisi pidamas,” kinnitas AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd, et ettevõte on teenusüksuse rajamisest Kuressaarde endiselt huvitatud.

AS Hoolekandeteenused on Kuressaares kinnisvara soetamisega kimpus.

Esialgne plaan rajada Ida-Niidu piirkonda erihooldel olevate klientide eluhoone on piirkonna elanike vastuseisu tõttu tahaplaanile jäänud.

Tullio Liblik kinnitas Saarte Häälele, et AS Hoolekandeteenused on tema kinnisvaraarenduse vastu huvi tundnud. Liblik märkis, et jutt on käinud paarikümnele inimesele mõeldud hoonest.

Liblikul on plaan rajada Kuressaare haigla kõrval paiknevale Aia 29 krundile eakate kodu. Ajalehed kirjutasid sellest esmakordselt kaks ja pool aastat tagasi. Sinna mahuks ära ka erihoolt vajavate inimeste eluase. Liblik kinnitas, et eakate kodu rajamise plaan on jätkuvalt jõus.

Karl Mänd ütles, et niinimetatud kogukonnas elamise teenusekohad plaanitakse rajada soetatavatesse korteritesse või majadesse. Saarte Häälele teadaolevalt on aktsiaselts üritanud Kuressaares kortereid soetada, kuid seni tulemusetult.

Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks ütles uute majade rajamise kohta, et vald on pakkunud lahendust ehitada peremajad Sõmerale. Sellele on vastatud, et Sõmeral ei ole kättesaadavad teenused, mis on olemas linnalises keskkonnas. Luksi sõnul oleneb kõik muidugi teenusest, kuid kõik Sõmera Kodu elanikud linnas kõiki teenuseid kasutama ei hakka.

Kõigele lisaks jääb küsimus, mis saab üsna värskelt ja miljonite eest remonditud Sõmera Kodu hoonetest. “Veel üht lagunevat linnakut valla territooriumile vaja ei ole,” kinnitas vallavanem.

Mänd märkis, et Sõmera hooned plaanitakse maha müüa ning tema arvates on võimalik kompleksile ka ostja leida.

