Alunaut esitleb Düsseldorfis kolme uut paati

Düsseldorfi messil esitleb Alunaut oma kolme uut paati: Alunaut A6RIB, keskkonsooliga AC-18 CC ja “Väike Haugikütt” ehk AC-14 soodsama hinnaga õde AC-14L.

EAS korraldab Düsseldorfis ka sel talvel Eesti väikelaevaehitussektorile ühisstendi, ütles Alunaudi juht Mark Muru (pildil). Seda mitte ainult väikelaevaehitajatele, vaid kaasatud on ka Eesti väikelaevaehitust teenindavad ettevõtted, sadamad, veeturism ja veesport.

Mitmel pool väljas

Alunaudi tooted on 2017. aastal esindatud nii Düsseldorfis, Helsingis, Tallinna meremessil kui ka sügisel Turu messil ja Hamburgi messil. Võimalik, et ka Oslos.

Kõneldes tuleva aasta uudispaatidest, siis Alunaut A6RIB-i sünnilugu on selline, et messidel näidati kahel aastal järjest nende senist A8RIB-i, mis seal palju huvi äratas. Era­klientidele jäi see oma kaugelt üle 100 000 euro küündiva hinna tõttu aga enamasti kättesaamatuks.

“Sellest sündiski mõte teha mudelirivi algusesse tagasihoidlikum paat, säilitades võimalikult maksimaalselt Alunaudi isikupära ja eripära võrreldes teiste meietaolistega,” selgitas Muru.

A6RIB on tehtud siinsete ja ka põhjamaiste kiviste vete tarbeks. See on tugeva konstruktsiooniga ja kvaliteetsetest materjalidest, mis pigem profikasutuse poolel domineerivad. Aluse kere on merealumiiniumist ja pontoon on valmistatud Hypalonist, mitte PVC-st.

Kõikvõimalikke süsteeme ja juhti abistavat elektroonikat on sel paadil Mark Muru sõnul võrreldes selle külluslikult varustatud “suurte õdedega” minimaalselt. “Ja tänu kõigele sellele saabki A6RIB-i soetada koos mootoriga ja valmis merele minekuks alla 60 000-eurose jaehinnaga,” märkis ta.

AC-18 CC ja XC mudelid on aga loogiline jätk Alunaudi AC seeria mudelirivile. Seni oli laiatarbekaubana suurim saada olev AC seeria paat 4,9-meetrine AC-16, nüüd lisandub 5,5 meetri pikkune AC-18 kahes erinevas modifikatsioonis.

Lisandusi on veel

CC tähistab Muru sõnul keskkonsooliga mudelit ja XC täislaiuses tuuleklaasiga mudelit. “Keskkonsooliga paadi sihtgrupp on traditsiooniliselt kalastajad ja muud vee peal pigem mingeid töid või toimetusi tegevad inimesed, XC on mõnus ühenduspaat või lihtsalt hea vete peal ringi sõitmiseks,” selgitas Mark Muru.

2018. aastal lisandub ka samasuguste planeeringutega AC-20 ja ilmselt saab ka AC-22 lõpuks ometi n-ö letitooteks. “Viimane on, hoolimata asjaolust, et AC seeria oli sihitatud eelkõige eraturule, praegu juba aastaid kasutuses erinevate modifikatsioonidena hoopis tööpaatidena,” märkis Muru. Ta lisas, et Düsseldorfis saab esma­esitluse AC-18 CC, aga AC-18 XC esmaesitlus toimub plaanipäraselt Helsingi paadimessil veebruaris.

AC-14 ja AC-14L on saarlastele tegelikult juba tuttavad, neid sai näha näiteks Kuressaare merepäevadel. Kõiki neid paate võib näha ka märtsis Tallinna meremessil.

Ellingutes sünnib muudki vägevat

Aga ega Alunaudi uudised sellega piirdu. “Avalikkusele näitame peamiselt nii-öelda laiatarbekaupa, ellingutes sünnib aga palju muudki,” kinnitas Mark Muru.

aasta kolm kõige põnevamat tegelast on Alunaudi jaoks märtsis tarnitav 250-hobujõuline A7 RIB SAR, mille on endale pääste- ja otsingutöödeks tellinud Saksa päästjad.

Kesksuvel antakse aga Šveitsi politseile üle järjekordne politseipaat. Seekord siis pea 11-meetrine, 740-hobujõuline kahe V8-turbodiisliga varustatud Alunaut A9MP.

Hilissuvel viiakse Saaremaalt Nizzasse lausa 1600-hobujõuline ja 15 meetri pikkune lustisõidupaat, millest projekteerija prognoosi kohaselt peaks lausa 60 sõlme kiirust kätte saama.

Aga nendest paatidest on mõtet rääkida siis, kui nad hakkavad valmis saama, märkis Muru. “Praamidega Kuivastu ja Virtsu vahet sõitjad võivad neid ka mingil hetkel märgata Suures väinas mootoritele sissesõitu tegemas ja käigukatsetusi sooritades kummalisi manöövreid tegemas.”