Helkur puudus neljandikul

Esmaspäeva hommikul kontrollis politsei ajavahemikus kell 7–8.30 maakonna erinevais paigus, kas inimesed helkureid ikka kannavad.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Juhandi sõnul kontrolliti kokku 115 kergliiklejat ja 30-le neist oli vaja helkur anda. Politsei kutsubki sel nädalal kõiki maakonna inimesi pöörama suuremat tähelepanu helkuri kandmisele.

“Kuressaare politseijaoskond saatis vastavasisulised kirjalikud pöördumised ka kõigile omavalitsustele ja Saaremaa ettevõtjate liidu kaudu sellesse kuuluvatele ettevõtjatele. Pöördumises palusime anda oma panus helkuri teemanädalasse, olles ise eeskujuks ning tuletades oma töökaaslastele ja tuttavatele meelde helkuri kasutamise olulisust,” rääkis Juhandi. “Politseinik peab andma helkuri inimesele, kellel see puudub, kuid eelkõige saab ikka igaüks ise hommikul kodust välja minnes kontrollida, kas tal on helkur üleriiete küljes alles ega ole ära kadunud.”

Ta lisas, et kui esmaspäevase kontrollimise ajal selgus, et helkur puudus vähemalt neljandikul kontrollituist, siis loodetavasti on olukord nädala lõpus parem ja politsei ei pea mitte ühelegi jalakäijale helkurit riiete külge kinnitama.