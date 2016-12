Indie-folkbänd Estbel kutsub oma esikplaadile hoogu andma

Saarlasest torupillimängija Leana Vapper-Dhoore (pildil) ja tema Saaremaale kolinud belglasest abikaasa Hartwini osalusega folkgrupp Estbel ootab plaadi väljaandmiseks toetust Hooandja keskkonnas.

2015. aastast tegutsev Estbel on Eesti-Belgia ühisprojekt, kus löövad kaasa Saaremaal elavad rahvamuusikud Leana Vapper-Dhoore ja Hartwin Dhoore ning lisaks mängivad bändis veel Eesti pärimusmaastikult tuntud laulja ja viiuldaja Sänni Noormets ja belglasest kitarrist Ward Dhoore.

Eesti folgimaastikul on nad end juba tõestanud. Estbel on andnud mitmeid menukaid kontserte nii Eestis kui ka piiri taga ja olnud ka aasta uustulnuka nominent pärimusmuusika auhindade jagamisel.

Saaremaal torupilli õpetav ja Saarte Häälelegi oma loo rääkinud Leana ütles, et aeg on küps nende esimese täispika albumi jaoks. Selleks toetust otsitaksegi. “Plaadiga loodame läbi murda nii Eestis kui ka välismaal,” märkis ta, lisades, et juba suvel küsisid huvilised neilt plaadi kohta. “Kuulamisrõõmu jagub nii pärimuse- kui ka indie-sõpradele, noortele ja vanematele kuulajatele,” kinnitas Leana ja innustas huvilisi hooandja.ee keskkonnas Estbeli plaadi toetamiskohta üles otsima. Loomulikult on igale toetajale ette nähtud ka tänuauhind. Kasvõi sellesama plaadi või suisa ainult talle tehtud loo näol. Estbelil on ka oma koduleht http://www.estbel.ee.