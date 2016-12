KG-s selgusid parimad etlejad

Kuressaare gümnaasiumis toimunud maakondlikul etlemiskonkursil “Koidulauliku valgel” olid võidukad Uku Pokk Orissaare gümnaasiumist ja Laura-Maria Jõgi Kuressaare gümnaasiumist.

Maakondlikust konkursist võttis osa 17 õpilast. Esitada tuli neil Lydia Koidula ja vabalt valitud eesti autori (kelle looming on olnud avalikkusele kättesaadav trükisena) loomingut. Parimad pääsesid edasi 20. üleriigilisele noorte etluskonkursile “Koidulauliku valgel”, mis toimub 12. detsembril Pärnus.

Žürii liige Urmas Lehtsalu ütles Saarte Häälele, et niisugustel konkurssidel tajub ta alati teatud positiivsust. “Pole enam see aeg, kus tullakse välja, sest peab,” märkis ta ja lisas, et on hea vaadata, kuidas noored inimesed on asjad endale selgeks teinud. Lehtsalu nentis, et nii mõnegi tänavusel konkursil osaleja juures oli näha arengut võrreldes möödunud aastate konkurssidega. “Tihtipeale hakkab välja tulema ka õpetajate joon või omapära ja võib arvata, kes teda juhendanud on,” lausus ta.

Noorema vanusegrupi võitja Uku Poki puhul tõi Lehtsalu välja, et tema esitus oli usutav: “Tema puhul oli tunne, kui ta jutustust luges, et ta räägiks nagu iseendast.”

Laura-Maria Jõgi esituse juures rõhutas Lehtsalu tema väga head diktsiooni ja tempo valikut ning samuti huvitavat leidu. Jõgi esitas nimelt katkendi Hando Runnelilt “Väravahingede kriiksumist kuulnud”.

Tulemused

Noorem vanuseaste (5.–9. klass)

Grand prix – Uku Pokk, OG, juhendaja Maret Aardam

Laureaat – Kirke Medri, SÜG, juh Rita Ilves

Laureaat – Raina Kolk, Kuressaare Vanalinna kool, juh Kadi Tänav (Tänak)

Eripreemia – Kennet Puiestee, SÜG, juh Rita Ilves

Eripreemia – Tiina Tilts, Salme PK, juh Tea Merivald

Vanem vanuseaste (10.–12. klass)

Grand prix – Laura-Maria Jõgi, KG, juh Merle Rekaya

Laureaat – Katrin Kurvits, SÜG, juh Sirje Kreisman

Laureaat – Alice Berens, KG, juh Marit Tarkin

Eripreemia – Paul-Mark Pihl, SÜG, juh Rita Ilves

Eripreemia – Sandra Rohulaid, Leisi KK, juh Inna Krotman

Žüriisse kuulusid