Kihutamine viis eakaimalt taksojuhilt taksoloa

Linnavalitsus otsustas tunnistada kehtetuks FIE-le Manivalde Soom (82) väljastatud taksoveoloa ja sõidukikaardi seoses liiklusseaduse rikkumisega taksoveoteenuse osutamisel.

Linnavalitsuse teatel jõustus 1. novembril Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse poolt Soomile määratud kiirmenetluse otsus seoses liiklusseaduse rikkumisega (s.o kiiruse ületamine lubatust rohkem kui 21–40 km/h). Taksoveoluba ja sõidukikaart tunnistati kehtetuks ühistranspordiseaduse alusel, mille kohaselt on loa ja kaardi väljastajal õigus need kehtetuks tunnistada, kui ühissõidukijuhti on ametialases tegevuses karistatud karistusseadustikus sätestatud väärteo eest ja karistused ei ole karistusregistrist seaduse kohaselt kustutatud.

Taksoveoluba ja sõiduki­kaart väljastati Soomile linnavalitsuse selle aasta 26. jaanuari korralduse alusel kolmeks aastaks.