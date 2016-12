LEADER-raha taotlusi ootab 586 000 eurot

MTÜ Saarte Koostöökogu (SKK) võtab 30. jaanuarist kuni 6. veebruarini 2017 vastu taotlusi meetmesse 2 – elujõuliste kogukondade arendamiseks ja elukeskkonna parendamiseks.

Taotlusvooru maht on 586 000 eurot ning taotleja võib olla Saare maakonnas tegutsev ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus või kohalik omavalitsus.

Toetuse piirmäär tegevustega seotud projektide puhul on 2000–10 000 eurot ja investeeringuprojektide puhul 2000–50 000 eurot.

SKK nõustaja Ivar Ansper selgitas, et meede on üles ehitatud lähtuvalt soovist anda toetuse taotlemise võimalus paljudele maaelu valdkondadele. Meetme kaudu toetatakse projekte, millel on suurim positiivne mõju maapiirkonna arengule. Valdkonna arendamise tulemusena tõuseb elanike sotsiaalne kaasatus, luuakse uusi kogukonnavajadustel põhinevaid teenuseid, väärtustatakse ajalugu ja piirkondlikku eri­pära ning saadakse juurde vajalikke teadmisi.

Huvilistel ja potentsiaalsetel taotlejatel palutakse võimalusel minna enne taotluse esitamist nõustamisele. “Nõustamise käigus vaadatakse kavandatud projektiidee ja tegevused üle ning jagatakse soovitusi ja nõuandeid, milliseid taotlusdokumente ja kuidas täita,” selgitas Ansper. “Nõustamise aja palume SKK nõustajatega enne kindlasti kokku leppida.”

Näiteks võib tulenevalt projektimaksumuse suurusest projekti elluviimisel ilmneda vajadus läbi viia riigihange. Riigihangete teemadel toimub enne taotlusvooru avanemist ka koolitus, kus teavet jagab PRIA hankespetsialist. See toimub 26. jaanuaril kell 15 SKK kontoris.

Taotluste esitamine SKK-le toimub ainult e-pria portaali kaudu. Projektitaotluste hindamine ja paremusjärjestuse ettepaneku koostamine PRIA-le toimub märtsis 2017.