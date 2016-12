Loomemaja tahab linna turul elu käima tõmmata

Kuressaare turg on peagi uue püsiasuka võrra rikkam – turuhoones on end tuleval aastal sisse seadmas päris oma loomemaja.

Hea näide loomesuvila näol on olemas – kus selline ergas seltskond koos, seal melust puudust ei tule. Nõnda on loota aktiivset elutegevust ka linna turu-platsil. Seekord pole see ajutine nähtus, nagu oli hästi õnnestunud Loomesuvila. Turuhoones alustav loomemaja plaanib tulla, et jääda, ja sugugi mitte ainult lulli lüüa.

Kuigi rendilepingul linnaga allkirju veel pole, oli linnavalitsus see, kes turuhoonet loomemajaks pakkus ning seega on kindel, et sinna see ka tuleb. Loomemaja eestvedajad on oma jah-sõna selleks öelnud.

Linnavalitsus omalt poolt on valmis partnerina ettevõtmisele õla alla panema, tubliks toeks on ka Saaremaa arenduskeskus, kes ontlikele loomeinimestele juba Loomesuvila ajal nõu ja jõuga abiks oli.

Loomemajas saavad olema töökojad käsitöölistele-meistritele ja loomeettevõtjatele, samuti on seal ruumi korraldada avalikke ühisüritusi – viia läbi koolitusi ja õpitubasid.

Valdkondi on loomemajas mitmeid: kunst, teater, kirjandus, disain, turundus jmt. Ka ettevõtluse edendamise maik on asjal juures, sest loomemajanduski on ikkagi majandus. “Kõik, kes veel tunnevad, et võiksid loomemajja sobida, võiksid endast märku anda,” kinnitas loomemaja üks eestvedajaid Relika Metsallik-Koppel.

Teine eestvedajaist Maris Rebel tunnistas, et üleöö ei juhtu midagi. Samas on loomemaja tegevus mõeldud kohe esimesel võimalusel käima lükata. “Kuna seal on siiski vaja teatud töid teha enne seda, siis võtab kogu planeerimine natuke aega,” märkis Rebel. “Aga unistame, et suveks ta juba töötab!”

N-ö rada, mida pidi loomemajani välja jõuti, sai alguse ikkagi läinudsuvisest Loomesuvilast. Kui see end sügise hakul kokku pakkis, toimus kokkuvõttev seminar, kust leiti üles tõsisemad asjahuvilised.

Koos nendega käidi Pärnus, Viljandis ja Tartus tegutsevate loomemajadega tutvumas. “Kogu seltskonnal kinnistus mõte, et jube äge on ja et kuidas meil Kuressaares ikka veel ei ole,” rääkis Maris Rebel. Pärast reisi korraldasid loomemaja eestvedajad huviliste seas küsitluse, mille tulemused võib leida Saaremaa loomemaja Facebooki grupis.

Oluline ongi, et kel samuti asja vastu huvi, andku endast märku. Seda on kõige parem teha, vastates Facebooki grupis olevale küsitlusele. Loomemaja kontseptsioon peaks valmima koostöös huvitatud osapooltega – koos ongi kavas hakata kasvama ja arenema, et jalad korralikult alla saada.

Mis puutub rendilepingusse ja selle tingimustesse, sh näiteks renti, siis sellest teemast osapooled eile veel lähemalt rääkida ei saanud.

Linnapea Madis Kallase sõnul selguvad üksikasjad edasistel kohtumistel. Praegu ootab linnavalitsus neilt ettepanekuid ruumide võimalike muudatuste osas, milleks peavad lisaks linnavalitsusele andma oma kooskõlastuse ka muinsuskaitseamet ja päästeamet.

Iseenesest näitas Loomesuvila linnapea kinnitusel, et vajadus loomeinimeste kooskäimise koha järele on olemas ja nende suvisest mitmekülgsest tegevusest said osa nii kohalikud kui ka turistid. “Pärast suvehooaega oleme loomemaja idee eestvedajatega korduvalt kohtunud ja arutanud ka erinevate linnale kuuluvate kinnistute sobivust loomemajanduseks,” tunnistas Kallas.

Kuigi turuhoonelgi on omad miinused, on see siiski praegu võimalikest variantidest parim, nentis ta. Kallas märkis, et kindlasti on loomemajal eeldusi piirkonna elavdamiseks. “Kui kesklinna kaasajastamise projekt saab 2018. aastal ellu viidud, muutub ka turuala üldine keskkond elavamaks, esinduslikumaks ja inimsõbralikumaks,” kinnitas ta. “Samas sobib loomemaja turualale hästi, sest nende tegevus toetab oma kontseptsioonilt väikeettevõtlust, käsitööd ja kultuuritegevust.”