Muhu rahvas hakkab laulma Schmuuli Mare seeliku all

Muhus Hellamaal sai värvikorra alla laululava, mille kujundus on koopia möödunud sajandil elanud Koguva taluperenaise seelikumustrist.

Hellamaa külakeskuse juhataja Tiina Jõgi ütles, et muhulastel on põhjust oma värviküllase laululavaga rahul olla. “Niipalju kui mina tean, on kõik väga rahul – vähemalt meie taidlejad on küll väga õnnelikud ja tänulikud.”

Laululava arhitekt Terje Truumaa rääkis, et ilu poolest tuntud Muhu seelikud ja muhulaste huumorisoon viisid ta mõttele panna lauljad esinema seeliku all. “Kujutan ette, kui palju nalja hakkab rahvas saama, kui peaks tekkima kõnekäänd, et lähme seeliku alla või laulame seeliku all,” naeris Truumaa, soovitades mõelda ka vaatepildile, kus laululava seelik ja rahvariietes taidlejad uhkelt kokku sulavad.

Laululava mustri valimisel pakkus Muhu muuseum arhitektile välja kolm kirevamat seelikut. Muhu muuseumi teadur Eda Maripuu ütles, et laululava jaoks väljavalitud seelikumuster kuulus Koguva küla Tõnise talu perenaisele Mare Schmuulile (1878–1945). Just Tõnise talust sai Muhu muuseumi tekstiilikogu ka alguse ja sealt pärineb üsna mitu seelikut.

Arhitekti sõnul oli tema eesmärk seelikumuster ja värvitoonid värvikaardi koodide abil võimalikult üks ühele laululavale üle kanda. “Et kangas on ju üks ja puit on teine, mistõttu ei saa toonide identsuses päris kindel olla,” sõnas Truumaa.

Ka triipude laius on laululavale proportsionaalselt üle kantud, mistõttu tuli lava ehitusel kasutada viies eri mõõdus laudu. Lisaks on arhitektil mõte, et Muhu käsitöölised joonistaksid lavale oma käega siksakke, nagu neid leidub seelikumustrites.

Tiina Jõgi sõnul tahab vald järgmisel sügisel rajada laulava juurde betoonist tantsuplatsi ja paigaldada pingid. Terje Truumaa on seegi väljakutse lahendatud huumorivõtmes. Kuna lauluväljak asub spordiplatsil, paigutab ta pingid selliselt, et jooksurada hakkab kulgema pinkide vahelt läbi. “Siis on muhulastel Orissaare tammega staadionile midagi vastu panna,” sõnas Terje Truumaa. “Nii et ühed teevad teatrit ja teised seal parasjagu jooksevad.”

Esimene üritus uuel laululaval on ilmselt jaanipäevakontsert. Laululava pidulik avamine toimub aga mõni nädal hiljem, kui 8.–9. juulil peetakse nüüdisaja esimene Muhu laulupidu.

Jõgi sõnul oli laululava asupaigana kaalumisel ka Liiva, ent siis teadsid vanemad muhulased meenutada, et Hellamaal on ka varem laululava olnud. Pealegi peetakse Hellamaal traditsiooniliselt Muhu jaaniõhtut.

Muhu laululava ehitamine sai stardipaugu 2014. aastal, kui LEADER-programmi toel valmis laululava ehitusprojekt ja ehitati välja elektriliitumine. Möödunud aastal toimus Liival heategevuskontsert “Muhulastelt muhulastele”, millega koguti lava ehituskulude katteks üle 4800 euro. Et sel kevadel LEADER-meetmele esitatud taotlus toetust ei saanud, siis rahastas ehitust täies mahus Muhu vald.

Praeguse plaani kohaselt võiks laululava Hellamaa spordiväljakul valmida 2017. aasta lõpuks. Lava suurus on umbes 55 m², millele lisandub 13-ruutmeetrine esinejate ruum. Laululava hinnanguline maksumus on 110 000 eurot.