Mustale männile paigaldati peletid

Kuressaare linnavalitsus paigaldas Kuressaares Kauba tänaval asuvale mustale männile helkivad lindid, keerlevad ja helkivad pulgad ning palli ja varesekuju, et linde eemal hoida.

Kuressaare linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Katrin Koppel ütles Saarte Häälele, et lisaks paigaldati helkivad lindid ja pulgad, kaks palli ja kullikuju ka Torni tänavale.

“Seda, kui kauaks peletusvahendid puudele jäetakse, me täna öelda ei oska. Soovime kõigepealt hinnata vahendite efektiivsust, loodame saada tagasisidet ka ümberkaudsetelt elanikelt ja ettevõtetelt,” rääkis Koppel. Peletusvahendid läksid linnale maksma veidi üle 115 euro pluss paigaldamiskulu.

Peletite paigaldamise ajendiks oli Kauba tänava ettevõtjate pöördumine, milles juhiti tähelepanu, et hakid tekitavad igal aastal oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni suuri probleeme ümberkaudsetele elanikele, ettevõtetele ja ka jalakäijatele. Lindude väljaheited reostavad männi alla jäävat maad, sealhulgas ka kõnniteed.

Katrin Koppel märkis, et linnavalitsusele teeb jätkuvalt muret inimeste hoolimatu suhtumine sellesse, kui hakid nende majas elavad. “Selliseid hooneid on meie linnas palju ja eks ükskõikse suhtumise indikaatoriks olegi hakkide rohkus,” lausus ta. Koppel lisas: “On tõenäoline, et piirkonnas, kus hakid kogunevad, on neil läheduses ka peavari – majade katkised tuulekastid jmt. Linnavalitsusel ei ole täna ega ka tulevikus võimalust iga maja kontrollimas käia. Seda peaks tegema eelkõige hoone omanik või elanikud ise.”