Noori julgustatakse orkestris mängima

Kuressaare muusikakooli õpilastest ja õpetajatest koosnev sümfionettorkester annab neljapäeval kaks kontserti – Saaremaa ühisgümnaasiumis ja Kärla põhikoolis. Üles astutakse ka reedesel muusikakooli kontserdil “Jõulude ootel” Kuressaare Laurentiuse kirikus ja 15. detsembril Kultuurkapitali aastapreemiate jagamise tseremoonial Kuressaare kultuurikeskuses.

Orkestri- ja klaveriõpetaja Edoardo Narbona ütles, et praegu on orkestris nii nooremaid kui ka vanemaid õpilasi, samuti mõned muusikakooli lõpetanud ning ka õpetajaid. Eesmärk on aga rohkem õpilasi orkestrisse mängima saada, et noortele enam koosmängimise ja ka esinemise kogemust anda.

Tšelloõpetaja Annikki Aruväli ütles, et noori hoiab muusika juures paljuski see, kui nad saavad teistega koos mängida. Seetõttu tahavadki õpetajad järjest nooremaid muusikalistesse kollektiividesse suunata. “Väikestega saab väikeseid ansambleid teha ja edaspidi orkestrisse saamine peaks olema selline “komm”. Praegune mentaliteet on siiski veel see, et orkester on nagu jama natuke,” tõdes Aruväli ja lisas, et tegemist on nõukogude aja pärandiga, mil eelistati pigem soolopille. Suunitlus võiks Aruväli hinnangul liikuda aga selle poole, et järjest enam sisse tuua ka orkestripillide õpet.