Õed tõid turule kadakased kõrvakad

Kaubamärgi ÖDE all on valminud Saaremaa kadakast minimalistlike kõrvarõngaste kollektsioon. Ettevõtte käima lükanud õed Kristi Roog ja Kateriin Aljas kutsuvad oma tooteid hellitavalt puukateks.

Vanema õe Kristi (33) sõnul alustasid nad kõrvarõngaste tegemist selle aasta alguspooles. Täpsemalt kevadel.

“Kuna oleme mõlemad sellise minimalistliku ja lihtsama ehtedisaini austajad – seda ennekõike just kõrvarõngaste osas –, tundus, et sellistest kõrvarõngastest on Eesti käsitöömaastikul puudus,” selgitas Kristi Roog puukate sündi.

Õed + saarlased = ÖDE

Kristi õde Kateriin on temast täpselt kümme aastat noorem – 23. Seetõttu on neil ka hea teineteise vanust meeles pidada. “Nii sai ka meie bränd tuletatud – õed pluss saarlased võrdub ÖDE,” selgitas Kristi.

Kaubamärgi ÖDE esimene kollektsioon Little Woodies ehk eesti keeli Väiksed Puukad on valmistatud puitvineerist. “Suvel tekkis mõte, et miks mitte oma päritolu rõhutada ja Saaremaa kadakat mängu tuua,” rääkis Kristi.

Kadakas on noorte Orissaarest pärit naiste oma Saaremaa kodust pärit. “Kui ausalt ütlen, siis palusin oma ema, et ta valiks välja ilusad kuivad ja parajalt peenikesed oksad ning saadaks need siis mulle,” rääkis Tallinnas elav Kristi.

Oksad tuli koorida ja liivapaberiga puhastada. “Ise ma neid seibideks ei saaginud, vaid lasin seda teadlikumal mehel teha, oma ohutuse mõttes,” muheles Kristi. “Seibid lihvisime jälle liivapaberiga üle ja sorteerisime paaridesse.”

Edasi ootas puukaid servade põletamine, nende tagustele süvendite puurimine, taguste liimimine ja mesilasvahaga viimistlemine. “Tagused, muide, on ÖDE kadaka-woodies’tel hõbedast!” kinnitas vanem õde.

Praegu saab saaremaiseid puukaid osta vaid ÖDE Facebooki lehe kaudu, kuid välistatud ei ole, et need ühel hetkel mujalgi müügile ei võiks tulla. “Kuna see on rohkem n-ö oma ja pisut ka teiste rõõmuks käsitöö tegemine ja oleme ju alles “lapsekingades”, siis tootmise äratasumisest on praegu veel vara rääkida,” arvas Kristi Roog.

Ostjad ja kõrvarõngaste kiitjad on samas suurepärane boonus ja õdedel on hea meel, et ÖDE puukate vastu huvi tuntakse. “Mine sa tea, mis tulevik toob!” arvas Kristi.

Tootering on laienemas

Kuigi praegu on Juniper Woodies õdede ainus toode, ei tähenda see, et nende tootering nii ahtakeseks jääkski. “Kõrvarõngaste osas on uut disaini tulemas küll, millal täpsemalt, seda ei julge praegu lubada. Kindlasti jääme aga ka edaspidi ÖDE-le omase lihtsa joone juurde,” kinnitas Kristi Roog.

Kristi ja Kateriin julgustavad teisigi oma ideid teoks tegema ja sedapidi väikeettevõtlusega alustama. “Muidugi tuleb end proovile panna! Kui ikka mingi idee ajusopis vedeleb, tuleb see teoks teha,” kinnitasid nad.

Vastasel juhul võib paari kuu pärast avastada oma idee kellegi teise poolt teostatuna. “Praegusel ajal on ju käsitöö väga popp. Miks mitte oma õhtust telekavaatamist natuke vähendada ja hoopis midagi muud põnevat teha,” arvas Kristi Roog.