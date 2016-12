Põrsaste lugu tuuakse teatrilavale

Kuressaare linnateatri traditsioon jõulude eel lastelavastusega välja tulla saab “Kolme pörsa looga” toreda jätku.

Muinasjutu “Kolm põrsakest” dramatiseerija ja lavastaja on linnateatri loominguline juht Aarne Mägi. Tema sõnul on 14. detsembril esietenduv lavastus mõeldud nii päris väikestele kui ka veidi vanematele lastele. Aluseks on Mägi võtnud klassikalise muinasjutu, mille tegelased on kolm põrsakest ja kuri hunt. Viimane tahab põrsaid nahka pista, kuid lihtsaks notsud talle seda ülesannet just ei tee.

“Lugesin Sergei Mihhalkovi lasteraamatut, aga seda lugu on interpreteeritud mitmel maal,” märkis Mägi, viidates, et pigem on tegu muinasjutuga, mis on levinud rahva seas n-ö suust suhu. “Kui see lugu nüüd läbi lugeda, siis ega see rohkem aega võta kui mõned minutid. Ülejäänud pool tundi on see, mis laval toimub, heas mõttes puhas nipitamine,” lisas ta.

Lavastus ise on dünaamiline, kus on osavalt ära kasutatud valgust ja varju. Näitlejatel on käepärast nukud ja aktiivselt võetakse kasutusse ka lavakujunduselemendid. Rollides astuvad üles Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen ja Jürgen Gansen.