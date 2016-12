Reklaampinnad täideti kunstiga

Üheksas Kuressaare bussipeatuses on reisijatel põhjust lähemalt uurida paviljoni läbipaistvate seinte taga olevaid plakateid ja installatsioone. Ei, see pole reklaam, see on hoopis kunst.

Laupäeva õhtul väljus Kuressaare ametikooli hoovist buss neljakümne kunstihuvilise ja kunstnikuga, et neidsamu bussipeatusi avastama minna. Kuigi graafik oli tihe – reis kestis napi poolteist tundi –, said kõik taiesed ühel või teisel moel tutvustatud ja näitus avatud. Linnakodanikel ja teistelgi on aga võimalik kunstiteoseid bussipaviljonides uudistada kogu detsembrikuu jooksul. Kel huvi suurem, leiab taieste nurgast ka kunstniku nime ja viite tema portfooliole.

Alternatiivsed meetodid

Näituse “Kontrast 2” üks korraldajaist Maria Evestus ütles, et talle meeldivad väga alternatiivsed kunsti eksponeerimise meetodid, mis samal ajal oleksid seotud ka igapäevaeluga. “Varem olen teinud kodualtareid, mänguklotse, postkaarte ja hulga muid erinevaid repromeeneid. Seetõttu vaatan tihti sellise pilguga ringi, et millisele trükitavale pinnale kunst sobida võiks,” selgitas ta. Evestus lisas: “Kui siia liitusid Madis Vaheri tähelepanekud mustritega kujundatud tühjadest reklaampindadest, siis sündiski selline idee.”

Näitusel on esindatud paljud Saaremaa noorema generatsiooni kunstnikud: Maria Evestus, Kadi Grass, Lennart Pihl, Madis Vaher, Sander Raudsepp, Kaie Kiil, Helen Grass ja Ando Naulainen. Neid täiendavad Izak Tšiilist, Lex Zooz Haapsalust ja Urmas Jürjens Paidest. Evestuse sõnul on pea pooled näitusel esindatud kunstnikest tegevad ka tänavakunsti valdkonnas. Üheks tänavakunsti näiteks võib pidada piimatööstuse bussipeatuses olevat Ando Naulaineni taiest “Looking for the others” (“Teisi otsimas”). Samasuguse lehma kujutava teosega kaunistaks kunstnik võimaluse korral ka tööstuse hoone.

Smuuli bussipeatusest leiab aga Sander Raudsepa ajakohase installatsiooni “Jõul – it´s over 9000” (“Jõul – see on läbi 9000”). Taies imiteerib jõulukalendrit ja on ühtlasi kriitika tarbimiskultuuri kohta. “Jõulumehikeste pea kohal korduvad sõnad “allu”, “osta”, “tarbi”, mis on meeldetuletuseks, millised modernsed jõulud on,” rääkis Raudsepp. Installatsiooni teiselt küljelt leiab aga läkituse jõuluvanale, kus on lapselikus käekirjas ära toodud kõikvõimalik kraam, mida jõulupakist leida tahetakse. Inspiratsiooni ammutas Raudsepp filmist “They Live” (“Nemad elavad”), kus loo peategelase kätte satuvad päikse­prillid, mille abil on võimalik läbi näha kogu ümbritsevast mullist. Pealkiri on tuletatud aga populaarsest meemist, mis viitab sellele, kui midagi on ülevoolavalt palju.

Müügisurveta silmailu

Sümboolseid tähendusi võib otsida teistegi kunstnike teostelt. Näituse korraldajate sõnul võiksidki bussipaviljonides olevad tööd tuua möödakäijate päeva värsket disainiesteetikat, otsese müügisurveta silmailu, filosoofilist meditatiivsust, mõtlemapanevat provokatiivsust ja huumorit. Kunstnikud leiavad, et tulevikus võikski avalikus ruumis olla spetsiaalselt kunsti eksponeerimiseks ettenähtud valgustahvleid.

“Kontrast 2”