Saaremaa on PISA testi pingereas kukkunud

Saare maakonna õpilaste tulemused rahvusvahelises PISA testis on märgatavalt kehvemad, kui olid 2006. aastal.

Kui 2006. aastal hinnati 15-aastaste saarlaste teadmisi loodusteaduste alal 561 punktiga, siis see näitaja on vähenenud iga aastaga, mil PISA test läbi viidi – nii 2009. kui ka 2012. aastal. Mulluses testis kogusid noored saarlased vaid 535 punkti ehk 26 punkti vähem kui 2006. aastal. Maakondade lõikes andis see 7. koha.

Tabeli tipus troonivad, nagu ka kümme aastat tagasi, Hiiumaa õpilased 575 punktiga. Hiidlaste tulemus on isegi 11 punkti võrra paranenud.

“Kahjuks on Saare maakonna tulemus loodusteadustes maakondade pingereas langevas tendentsis – mis iganes selle põhjus ka on,” tõdes Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro. “Seni on Saaremaa siiski olnud üle Eesti keskmise ja meie kool on olnud üle Saaremaa keskmise.”

Aro sõnul ta mulluse testi tulemusi kooliti veel ei tea.

Matemaatikaalaste teadmiste osas on maakondadest kõige enam vähenenud just Saaremaa punktisumma – 24 punkti võrra ehk 537-lt 513-le. Kui 2006. aastal kuulus saarlastele maakondade edetabelis kolmas koht, siis nüüd üheksas. Raplamaal langes tulemus 10 ja Tartumaal 7 punkti.

Tulemus on aga kõige rohkem paranenud Lääne-, Jõgeva- ja Võrumaal (vastavalt 21, 19 ja 13 punkti). Esikoht pingereas kuulub 549 punktiga, nagu 2006. aastalgi, hiidlastele. Nende tulemus paranes 4 punkti võrra. Saare maakonna koolidest tegi testi 137 õpilast.