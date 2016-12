Vene koduloolane leidis andmed tööpatis surnud saarlaste kohta (NIMEKIRI!) (7)

Venemaal Sverdlovski oblastis Kamensk-Uralskis elav hobiajaloolane Anton Lõskov on leidnud andmeid kokku 75 saarlase kohta, kes aastatel 1941-1942 tema kodulinnas Punaarmee ehituspataljonis elu jätsid.

Oma kodulinna ajalugu uurides sattus Lõskov selle üsna vähetuntud lehekülgedele.

Saarte Häälele oma uurimistööst rääkides, märkis Lõskov, et täpselt on teada Kamensk-Uralskist rindele läinute arv – 31 533 inimest. Aga sellest, et samal ajal veeti linna lähedale kümneid tuhandeid eri rahvusest tööpataljonlasi, pole kuni viimase ajani sisuliselt räägitud.

Töö arhiivides avas järk-järgult tolleaegse pildi alates sellest, kus paiknesid pataljonid, mida oli ühtekokku 33, kes olid nende komandörid, kuni garnisoni hospidali andmeteni välja.

Uurimistöö viis Lõskovi tänavu jaanuaris Jekaterinburgi arhiivis toimikuni, kus olid säilinud 819. ehituspataljoni meeste surmateated. Teiste pataljonide kohta ei ole andmeid säilinud.

Seni pärinesid teated tööpataljonide suurtest inimkaotustest üksnes inimeste mälestustest, nüüd oli neile lõpuks ka dokumentaalne kinnitus.

Toimikus on 69 isiku andmed, neist 57 on eestlased, kellest omakorda 52 on pärit Saaremaalt. Enamus meestest, 36, on maetud praegusele Volkovo linnakalmistule, osa praegu Punaarmee kalmistu nime kandvasse rahulasse.

Teatistes toodud surmapõhjused viitavad üsna selgelt tööpataljonide ränkadele oludele. Bakteriaalsed ja viiruslikud nakkushaigused, ägedad põletikud – need kõnelevad puudulikust hügieenist, toidust, meditsiiniabist.

Saarte Häält konsulteerinud doktor Viktor Sarapuu nentis, et surmapõhjuste seas on esiplaaanil ägedad nakkuslikud haigestumised, ei ole viiteid kasvajatele, ei paista olevat ka nö vanainimeste haigusi. Kui inimene oli kurnatud, siis tema väljavaated paraneda olid viletsad, noored tugevad inimesed oleks mõningase meditsiinilise sekkumisega nende tervisehädadega toime tulnud, nentis ta.

Faktor, mis fataalase tulemuseni viis, oli Sarapuu sõnul väljaspool inimest – halb keskkond, puudulik toit ja ravi piiratus. „Organismi vastupanu oli niivõrd nõrk ja ega nende töö ei olnud ka selline nagu tänapäeval. Täna oleks neist juhtudest paljud ravitavad, aga tol ajal polnud isegi antibiootikume saada, “ rääkis ta.

819. ehituspataljoni surmapõhjused: krupoosne kopsupõletik (12 juhtu), kopsupõletik (10), düsenteeria (7), südamerike (5), kopsuturse (3), kopsutuberkuloos (3), difteeria (2), kõhutüüfus, vesitõbi ja südamenõrkus, ajukelmete põletik, mädane pleuriit (kopsukelme põletik), düseneetria ja krupoosne kopsupõletik, düsenteeria ja südamerike, düsenteeria ja kopsutuberkuloos, kopsu- ja soolestikutiisikus, meningiit, äge neerupõletik, tursed ja järsk südametegevuse langus, südame lõhkemine, tuberkuloos ja kopsupõletik, tiisikus ja kopsupõletik, ühel puhul pole surmapõhjust märgitud.

Uurimuse tulemusena tegi Lõskov kohalikus koduloolaste ühingus mitu ettekannet ja avaldas ka loo kohalikus linnalehes „Novõi Kompass“.

Teema jätkuna pöördus mees märtsis Moskva Eesti saatkonna poole, et Venemaa avarustes hukkunute saatus ka nende omastele teatavaks saaks. Aga töö pole sellega veel kaugeltki lõppenud ja Lõskov jätkab otsinguid, et seni tuvastatud käputäiele nimedele lisa leida.

Venemaa kaitseministeeriumi arhiivist leidis Lõskov veel 22 Kamensk-Uralskis surnud saarlase andmed, kelle kohta dokumentide järgi pidanuks teated ka Eestisse jõudma, aga ei pruukinud.

Toome siinkohal ära nimekirja saarlastest, kes Teise Maailmasõja ajal surid Kamensk-Uralskis ehituspataljonis number 819.

Bernhardt Anupõld Jaani p, sünd 1917, Kuressaare, surnud 4.02.1942, maetud Volkovo kalmistul

Artur Arise Henri p, sünd 1921, Lümanda vald, surnud 8.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Viktor Aht Henri p, sünd 1920, Torgu vald, surnud 2.02.1942, maetud Volkovo kalmistul

Elmar Valvak Aleksandri p, sünd 1922, Lümanda vald, surnud.12.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Vassili Vaher Ivani p, sünd 1907, Muhu vald, surnud 29.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Kalev Vatsfeld Eduardi p, sünd 1921, Kuressaare vald, surnud 9.02.1942, maetud Volkovo kalmistul

Aleksander Väli Melani p, sünd 1911, Kuressaare vald, surnud 5.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Nikolai Villsaar Mihaili p, sünd 1908, Pöide vald, surnud 28.12.1941, maetud Volkovo kalmistul

Johannes Vilbar Karli p, sünd 1912, Salme vald, surnud 7.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Mihkel Väli Vassili p, sünd 1917, Valjala vald, surnud 3.03.1942, maetud Kamenskis

Jüri Kaesvelt Vassili p, sünd 1911, Valjala vald, surnud 13.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Hendrik Kaiste Ado p, sünd 1911, Mustjala vald, surnud haiguse tagajärjel 24.02.1942, maetud Kamenskis

Bruno Kaljurand Laasi p, sünd 1922, Kuressaare, surnud 13.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Mihail Kõrv Tõnise p, sünd 1910, Pöide vald, surnud 15.03.1942, maetud Kamenskis

Teodor Kirs Tooma p, sünd 1912, Pihtla vald, surnud 24.01.1942, maetud Kamenskis

Hanno Krull Leonhardi p, sünd 1921, Kuressaare, surnud 12.02.1942, maetud Volkovo kalmistul

Ilmar Kungla Karli p, sünd 1916, Ratla küla, surnud 14.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Ludvik Kuusküll Gustavi p, sünd 1914, Valjala vald, surnud 12.03.1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

Elmar Landberg Jüri p, sünd 1909 Saaremaa, Sepa küla, surnud 01.02.1942 Kamenskis

Aleksander Lember Liisa p, sünd 1920, Pihtla vald, surnud 25.01.1942 haiguse tagajärjel, maetud Volkovo kalmistul

Herbert Lember Aleksandri p, sünd 1921, Leisi vald, surnud 24.11.1941 haiguse tagajärjel, maetud Volkovo kalmistul

Alfred Lind Jüri p, sünd 1910, Lümanda vald, surnud 4.12.1941 haiguse tagajärjel, maetud Volkovo kalmistul

Rudolf Mandel Kristjani p, sünd 1922, Kaarma vald, surnud 8.04.1942 haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

Johannes Matsoo Aleksandri p, sünd 1910, Pihtla vald, surnud 12.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Rudolf Mets Viljari p, sünd 1918, Kuressaare, surnud 13.02.1942, maetud Volkovo kalmistul

Albert Mõntu, sünd 1920, Torgu vald, surnud 5.03.1942, maetud 5.03.1942 Kamenskis

Timofei Müürisepp Joosepi p, sünd 1922, Muhu vald, surnud 7.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Daniel Nukk Ivani p, sünd 1922, Mustjala vald, surnud 11.03.1942, maetud Kamenskis

August Opp Peetri p, sünd 1910, Kuressaare vald, surnud 22.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

August Ojalepp Karli p, sünd 1921, Valjala vald, surnud 15.01.1942 haiguse tagajärjel, maetud Volkovo kalmistul

August Pagil Peetri p, sünd 1909, Torgu vald, surnud 24.02.1942, maetud Kamenskis

Herbert Põld Andruse p, sünd 1922, Kuressaare, surnud 4.02.1942, maetud Volkovo kalmistul

Priidu Pärnamets Peetri p, sünd 1918, Torgu vald, surnud 15.02.1942, maetud Volkovo kalmistul

Johannes Piht Karli p, sünd 1915, Pöide vald, surnud 29.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Peet Pruul Mihkli p, sünd 1908, Pihtla vald, surnud 10.01.1942, maetud Kamenskis

Johannes Pukk Otto p, sünd 1908, Pihtla vald, surnud 11.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Herman Pupart Juhani p, sünd 1918, Kuressaare vald, surnud 28.11.1941 haiguse tagajärjel, maetud Kamensk-Uralskis

Aleksander Rannamaa Mihkli p, sünd 1908, Muhu vald, surnud 1.12.1941 haiguse tagajärjel, maetud Kamensk-Uralskis

Sergei Rattur Georgi p, sünd 1910, Pöide vald, surnud 11.12.1941 haiguse tagajärjel, maetud Volkovo kalmistul

August Riisik Aleksi p, sünd 1913, Kuressaare vald, surnud 28.11.1941, maetud Kamensk-Uralskis

Mihail Rihvk, sünd 1915, Sakla küla, surnud 30.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Artur Saad Ivani p, sünd 1921, Valjala vald, surnud 14.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Alfred Saar Mihkli p, sünd 1908, Mustjala vald, surnud 9.01.1942, maetud Volkovo kalmistul

Mart Saar Preediku p, sünd 1910, Torgu vald, surnud 26.01.1942 haiguse tagajärjel, maetud Volkovo kalmistul

Bernhard Sepp Juhani p, sünd 1921, Torgu vald, surnud 11.12.1941, maetud Kamenski rajoonis Volkovo külas

Karl Sillart Juhani p, sünd 1921, Kuressaare, surnud 3.01.1942, maetud Kamenski Volkovo kalmistul

Eduard Talb Ado p, sünd 1921, Saaremaa, Lümanda vald, surnud tööpataljonis 18.02.1942, maetud Volkovo kalmistul

Artur Toomse Aleksandri p, sünd 1909, Saaremaa, Lümanda vald, surnud 13.12.1941, maetud Kamenskis

Elmar Umal Mardi p, sünd 1913, Saaremaa, surnud 26.11.1941, maetud Kamenski-Uralskis

Voldemar Haab Eduardi p, sünd 1916, Saaremaa, Kuressaare, surnud 4.02.1942 tööpataljonis haiguse tagajärjel, maetud Volkovo kalmistul

Elmar Haab Eduardi p, sünd 1922, Saaremaa, Kuressaare vald, surnud 10.03.1942 tööpataljonis haiguse tagajärjel, maetud Kamenskis

Aleksei Erru Aleksandri p, sünd 1910, Salme vald, surnud 10.01.1942, maetud Volkovo kalmistul