JUHTKIRI: Kümme? Kümme!

Kas kümme aastat on vähe, palju või just parasjagu? Kümneaastane inimeselaps on juba päris asjalik tegelane – lugemine-kirjutamine ammugi selge, korrutustabel ka, või nii enam-vähem. Ümbritsevast maailmast ta juba üht-teist teab, õppimisvõime on suur ja uudishimu samuti.

Kuigi Eesti meediamaastikul leidub hulganisti “küpsemas eas” väljaandeid, kümne­aastast päevalehte algklassimudilasega vist enam võrrelda ei saa. Kasvuraskused on ületatud ning positsioon ajakirjandusturul ja lugejate eelistustes saavutatud.

Kelle nägu on Saarte Hääl? Nii oma tegijate kui ka lugejate nägu. Tegijate koondportree leiate tänaselt esileheküljelt. Lugejaid me aga ühe mütsiga lüüa ei soovi – te kõik olete erinevad ja erilised oma mõtete, arvamuste ja ootustega. Meie püüame teie lootusi täita ja pakkuda põnevat lugemist igaühele. Seda paljuski teie oma abiga.

Suur tänu teile nende kümne aasta eest! Head lugemist ka edaspidi!