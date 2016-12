KG hoolekogu juhib Maris Rebel

Pärast nelja-aastase ametiaja lõppu otsustas Kuressaare gümnaasiumi senine hoolekogu esimees Terje Nepper enam mitte kandideerida. Uueks esimeheks valiti aktiivne hoolekogu liige Maris Rebel.

“Minu suurim ülesanne oli KG hoolekogu töö käivitada ja mulle tundub et see on päris hästi õnnestunud,” andis Nepper oma perioodile hinnangu. Tema sõnul käib hoolekogu regulaarselt koos ja kaasatud on lapsevanemate esindajad. Nepperi kinnitusel on hoolekogu ja kooli juhtkond teinud väga head koostööd. Terje Nepper jääb hoolekogusse edasi vilistlaste esindajana ning lubas Rebelit igati toetada. Tema sõnul tuleks kindlasti jätkata KG-s läbiviidavate heaoluküsitlustega.

Seni 4.–6. klasside lapsevanemate esindajana hoolekogus olnud Rebel tunnistas, et Nepperi töö on lati kõrgele tõstnud. Tema sõnul on oluline, et kõik lapsevanemad annaksid oma muredest ja soovidest operatiivselt teada klassijuhatajatele, klassi esindajatele või hoolekogule otse. Paraku alustatakse tänapäeval pahatihti kõigepealt pingete kruvimist sotsiaalmeedias. Samas võib mõni lahendus olla Maris Rebeli sõnul väga lihtne.