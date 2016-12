Kuressaare kindluse raamat aastaauhinna nominent

Saaremaa muuseumi toimetiste sarjas ilmunud monograafia “Kastellist kindluseks” nimetati nominendiks Eesti muuseumide aasta teadusauhinna trükiste kategoorias.

“Meil on hea meel ja lootsime ka, et see nii kõrgele võib tõusta,” ütles Saarte Häälele Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa. “Eeltööd olid ju tõsised, raamatu kokkupanemisse olid haaratud oma ala paremad asjatundjad,” lisas ta.

Raamatu “Kastellist kindluseks. Kuressaare linnus-kindluse ehituslugu uute väliuuringute valguses. Saaremaa muuseumi toimetised nr 9” autorid on Garel Püüa, Tõnu Sepp, Ragnar Nurk, kujundaja Kaspar Ehlvest.

Püüa nentis, et konkurendid on trükiste kategoorias väärikad, aga kindluse monograafial peaksid siiski olema auhinna saamiseks head väljavaated. Kaks teist nominenti on Viljandi muuseumi väljaantud “Eesti Vabaduse Risti kavalerid” (autorid Jaak Pihlak, Mati Strauss ja Ain Krillo, kujundajad Herki Helves ja Kristjan Mändmaa) ning Tartu ülikooli muuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi koostöös valminud “Unistuste Raadi – Liphartite kunstikogu Eestis” (toimetaja Inge Kukk, autorid Juta Keevallik, Inge Kukk, Juhan Maiste, Ingrid Sahk, Piret Õunapuu, kujundaja Tiina Viirelaid).