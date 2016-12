Lümanda noor leiutaja Tõnis Reitalu sai auhinna

Lümanda põhikooli õpilane Tõnis Reitalu sai üleeile president Kersti Kaljulaidilt kätte noore leiutaja konkursil võidetud III koha preemia.

Tõnis Reitalu leiutis “Hoolitse oma silmade eest” konkureeris 1.–4. klassi arvestuses. Tunnustusega kaasnes 200 euro suurune rahaline preemia.

Tõnis Reitalu leiutis kaitseb tema oma sõnul liigselt ekraane vaatavate inimeste silmi. Kui inimene vaatab liiga palju ekraane, siis ta ei pilguta ega niisuta silmi piisavalt. Tõnis mõtles välja, et pilgutamise meeldetuletamiseks on vaja kaamerat, mis inimese silmi jälgib. “Kui inimene 20 sekundi jooksul silmi ei pilguta, läheb ekraan mustaks ja seal on silmadepilgutusmärk,” kirjeldas noor leidur oma ideed. Kui inimene on aga juba üle poole tunni järjest ekraani vaadanud, siis lülitub see välja või annab range käsu midagi muud teha.

Tõnis Reitalu isa Janno Tuuliku sõnul huvitub noormees teadusest väga. Teadmisi tal juba jagub.

Eesti teadusagentuuri, Eesti rahvusringhäälingu ja “Eesti Vabariik 100” korralduskomitee korraldatud riiklikule konkursile esitas tänavu oma ideed 996 noort leiutajat 109 koolist Eestis ja kahest eesti koolist välismaal, üheksast lasteaiast ja kolmest huvikoolist. Ideid ja leiutisi tuli kõigist Eesti maakondadest. Konkurss toimus juba üheksandat aastat ja selle aja jooksul on noored konkursile saatnud ligi 6300 ideed.